700 نرم افزار تلفن همراه توسط مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدباقر خوانساری ظهر دوشنبه در گردهمایی مدیران و فعالان مجازی لرستان با اشاره به فعالیت کتابخانه دیجیتال مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی گفت: در حال حاضر 12 هزار جلد کتاب در کتابخانه دیجیتال این مرکز با امکانات پژوهشی وجود دارد.

وی با بیان اینکه مرکز تحقیقات کامپیوتری دو خط ویژه تولید نرم افزار را دارد، افزود: یک خط آن مربوط به تولید نرم افزار برای مرکز تحقیقات کامپیوتری است و خط دیگر مربوط به تولید نرم افزار برای موسسات و شخصیتهای مختلف است.

معاون بازرگانی و خدمات فرهنگی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی با اشاره به اینکه تا کنون 300 عنوان نرم افزار توسط این مرکز برای شخصیتهای مختلف تولید شده است، تصریح کرد: همچنین در این مرکز بیش از 700 نرم افزار تلفن همراه تولید شده است.

حجت الاسلام خوانساری یادآور شد: مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی ظرفیت تولید روزانه چهار نرم افزار تلفن همراه را دارد.

وی با اشاره به تاسیس بانک اطلاعاتی نرم افزارهای تولیدی مرکز خدمات کامپیوتری علوم اسلامی اظهار داشت: در این بانک اطلاعاتی همه نرم افزارهای تولید شده توسط این مرکز در اختیار مراکز تحقیقاتی، کتابخانه ها، دانشگاه ها و ... قرار می گیرد.

معاون بازرگانی و خدمات فرهنگی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی ادامه داد: در حال حاضر مرکز تحقیقات علوم کامپیوتری نزدیک به یک هزار بانک اطلاعاتی در حوزه های علمیه، کتابخانه ها و ..در سطح کشور دارد.

حجت الاسلام خوانساری همچنین با اشاره به تولید 200 عنوان نرم افزار کتابخانه ای توسط مرکز خدمات کامپیوتری گفت: 100 عنوان از این نرم افزارها برای مرکز تحقیقات و 100 عنوان دیگر به سفارش موسسات دیگر تولید شده است.

معاون بازرگانی و خدمات فرهنگی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی همچنین با اشاره به کتابخانه های تخصصی این مرکز افزود: در حوزه کتابخانه تخصصی مجلات، 46 هزار شماره مجله با متن و تصویر در این کتابخانه وجود دارد.