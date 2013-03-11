پتانسیل قوی فعالان مجازی در لرستان/ گردهمایی فعالان مجازی فرصتی برای هم اندیشی

به گزارش خبرنگار مهر، یزدان سهرابی ظهر دوشنبه در گردهمایی مدیران و فعالان فضای مجازی استان لرستان با تاکید بر اینکه جوانان سرمایه های نظام محسوب می شوند اظهار داشت: در این راستا باید همواره توجه ویژه ای به قشر در حوزه های مختلف داشته باشیم.

وی با بیان اینکه فضای مجازی باید به دست جوانان متعهد ایرانی به عنوان یک مولفه مهم قدرت در استخدام ترویج پیامهای انقلاب اسلامی باشد گفت: برگزاری همایش مدیران و فعالان فضای مجازی لرستان فرصتی برای هم اندیشی فعالان این حوزه است.

وی با اشاره به ابتکار مجمع مشورتی جوانان دفتر نماینده ولی فقیه در برگزاری این گردهمایی بیان داشت: فعالیت این مجمع با هدایت و راهنمایی نماینده ولی فقیه در لرستان زمینه حضور هر چه بیشتر جوانان در عرصه های مختلف را فراهم آورده است.

سهرابی با بیان اینکه تشکیل مجمع مشورتی جوانان دفتر نماینده ولی فقیه در لرستان یکی از ابتکارات ارزشمند در این حوزه بوده است، افزود: در قالب این مجمع جوانان متعهد، خلاق و ارزشی گرد هم آمده تا در مسیر تبیین منویات رهبری در حوزه جوانان گام بردارند.

وی همچنین با اشاره به برپایی نمایشگاه فعالان مجازی در حاشیه این گردهمایی بیان داشت: این امر جای خوشحالی دارد که در زمینه فضای مجازی ظرفیتهای بسیار بالایی در میان جوانان ولایی استان لرستان وجود دارد.

دبیر گردهمایی مدیران و فعالان فضای مجازی استان لرستان با اشاره به شناسایی فعالان مجازی استان لرستان تصریح کرد: در این گردهمایی تلاش می شود تا انسجام و همبستگی لازم میان مدیران و فعالان فضای مجازی استان ایجاد شود.

