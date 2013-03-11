تفکیک بیماران دیابتی کم خطر و پرخطر در قم به منظور اجرای طرح غربالگری

به گزارش خبرنگار مهر، علی ضیایی در جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی استان قم که پیش از ظهر دوشنبه در محل استانداری برگزار شد، اظهار داشت: طرح غربالگری بیماران دیابتی استان همواره به صورت آزمایش قند خون ناشتا برگزار می شده است و این می توانست هزینه زیادی ایجاد کند.



وی ادامه داد: طبق بررسی های ما اجرای این طرح تنها در بین بیماران بالای 30 سال برآورد هزینه اش بیش از 2 میلیارد تومان خواهد شد.



ضیایی تاکید کرد: طرحی که هم اکنون ما برای اجرا بررسی کرده ایم این است که به جای اینکه همه افراد شامل افراد کم خطر یا پرخطر وارد این غربالگری شوند، با ارائه پرسشنامه هایی که شامل 10 سوال می شود، این دو دسته را از هم جداکرده و طرح غربالگری را به منظور کاهش هزینه ها روی دسته پرخطر انجام دهیم.



در ادامه این جلسه مدیر مرکز بهداشت قم اظهار داشت: مقوله پیشگیری یکی از 724 فعالیتی است که مرکز بهداشت استان قم در غالب معاونت دانشگاه علوم پزشکی در حال انجام به آن است.



وی تصریح کرد: در گذشته بر روی طرح غربالگری اقداماتی انجام شده است و این طرحی که قرار است برای کاهش هزینه های غربالگری توسط انجمن مهرگان دیابت انجام شود با تفاوت کوچکی نسبت به طرح های گذشته انجام می گیرد.