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۲۱ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۲۷

پیش‌بینی 6 میلیون و 500 هزار اقامت شب در نوروز/ موزه ها تعطیل نیستند

پیش‌بینی 6 میلیون و 500 هزار اقامت شب در نوروز/ موزه ها تعطیل نیستند

معاون گردشگری کشور گفت: با توجه به ظرفیت مراکز اقامتی در بخش هتل‌آپارتمان‌ها‌، کمپ‌ها‌ و مدارس‌، 6 میلیون و 500 هزار اقامت شب برای تعطیلات نوروزی پیش‌بینی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر جهانیان در نشست اعضای ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی که دوشنبه در ارگ آزادی برگزار شد، گفت: در بخش خدمات اقامتی با 31 درصد رشد،‌ بخش امداد با 6 / 21 درصد رشد‌، حوزه‌ اطلاع‌رسانی با تهیه‌ 50میلیون قلم‌ کالا با 25 درصد رشد‌، نظارت‌ها با 7 / 19 درصد رشد و خدمات رفاهی که شامل موزه‌ها‌، جشنواره‌ها‌، سفره‌های هفت‌سین، بازارچه‌ها و نمایشگاه‌ها‌، جایگاه‌های سوخت‌، مکان‌های اقامه‌ی نماز و سرویس‌های بهداشتی است با 2 / 27 درصد رشد در تعطیلات نوروزی مواجه هستیم.

وی گفت: موزه‌ها در نوروز 92 هیچ تعطیل نیستند و ‌از 9 صبح تا 9 شب باز خواهند بود.

معاون گردشگری بیان کرد: جشنواره‌های بهاری در 31 استان از 28 اسفندماه برپا می‌شوند؛ اما از مدیران کل میراث فرهنگی در استانهای کشور می خواهیم که از ششم فروردین‌ماه با توجه به آغاز دهه‌ اول فاطمیه، به مراسم خود رنگ و بوی مذهبی و معنوی بدهند.

کد مطلب 2016489

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