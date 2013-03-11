32 میلیارد ریال اعتبار برای ساخت مرکز سنجش و مهارت کارآموزی سنندج جذب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی توکلی در دیدار با مدیران ستادی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان اظهار داشت: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای کردستان یکی از استان های فعال در اجرای تعهدات این سازمان است.

وی افزود: کردستان دارای توانایی و پتانسیل های خوبی است که باید با انجام نیازسنجی مربوطه نسبت به برگزاری دوره ها و اجرای سیاست های آموزشی اقدام شود.

معاون پژوهشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای با تاکید بر اجرای دوره های بازار محور، بیان کرد: با اجرای این دوره ها، منابع برون سازمانی به داخل سازمان هدایت می شود و منجر به درآمدزایی برای سازمان می شود.

توکلی پرتال برگزاری آزمون را یکی از افتخارات سازمان آموزش فنی و حرفه ای دانست و یادآور شد: این پرتال موجب ارتقاء جایگاه و اعتبار سازمان در سطح کشور شده و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در آینده به مرکز ملی برگزاری آزمون ارتقاء می یابد.

وی ادامه داد: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در عرصه های مختلف وارد شده است و این امر موجب می شود که مهارت و مهارت آموزی در اقشار مختلف جامعه فرهنگ سازی شود.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان نیز در ادامه این جلسه گفت: در سال 1390 و سال جاری دو مرکز آموزش فنی و حرفه ای صاحب سقز و شهید ملا محمد ذبیحی سروآباد مورد بهره برداری قرار گرفته است.

سید جمیل احمدی اظهار داشت: انتظار می رود با برنامه ریزی مناسب در آینده نزدیک شاهد توسعه آموزش های فنی و حرفه ای در سطح استان باشیم.

انعقاد تفاهم نامه همکاری فنی و حرفه ای و بنیاد شهید کردستان

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای کردستان در راستای سند راهبردی مهارت و فناوری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان تفاهم نامه همکاری منعقد کرد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای کردستان در این رابطه گفت: برگزاری دوره های آموزش فنی و حرفه ای، کارآفرینی، دوره های آمادگی شغلی به ویژه مشاغل خانگی مورد نیاز جامعه هدف بنیاد با رعایت استانداردها و آیین نامه های آموزشی سازمان، برای دستیابی آنان به مهارت های فنی و تخصصی مورد نیاز بازار کار از اهداف این تفاهم نامه است.

سید جمیل احمدی اظهار داشت: بررسی و ارائه راهکار مشترک برای ارتقاء مهارت و به تبع آن سطح معیشت و زندگی خانواده های معظم شهداء، جانبازان، آزادگان و سایر ایثارگران مشمول طرح شاهد و کارکنان شاغل در بنیاد شهید از طریق مهارت آموزی به خصوص در مناطق روستایی و عشایری استان را از دیگر اهداف این تفاهم نامه برشمرد.

وی انجام نیازسنجی آموزشی و تعیین مناطق اجرای دوره ها و اعلام به اداره کل، معرفی افراد واجد شرایط برای شرکت در دوره های آموزش فنی و حرفه ای، کارآفرینی و آمادگی شغلی را جزئی از تعهدات اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان در این تفاهم نامه دانست.