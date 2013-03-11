محمد لسانی دبیر برگزاری همایش "شعبده هالیوود" با اعلام این خبر که وکیل منتخب برای شکایت از هالیوود صبح امروز به تهران وارد شده است، گفت: ایزابل کوتان‌پیر جزو معدود وکلای بین‌المللی است که پرونده‌هایی را از این دست که به گونه‌ای ضدصهیونیسم است، قبول می‌کند. به محض ورود وی به ایران جلسات مختلفی درباره چگونگی تنظیم شکایت مورد نظر برگزار شد تا با ارائه مستندات و مشاوره‌های رسانه‌ای ماده شکایت لازم را با همکاری دستگاه‌های فرهنگی تنظیم کند.

به گفته وی، بخشی از هزینه دستمزد این وکیل به صورت پیش‌پرداخت برای عقد قرارداد پرداخت شده است.

این فعال فرهنگی ادامه داد: هالیوود به عنوان یک مرکز بزرگ تولید فیلم، صدها کمپانی را زیر پرچم خود قرار داده است. به عنوان مثال فیلم سینمایی "آرگو" توسط سه شرکت فیلمسازی در هالیوود ساخته شده است. با توجه به این مساله جمهوری اسلامی ایران علیه تمام کسانی که در حوزه ایران‌ستیزی فعالیت کرده‌اند، از جمله کارگردانان و تهیه‌کنندگان شکایت خواهد کرد. البته نباید فراموش کرد زمانی که فیلم سینمایی "بدون دخترم هرگز" محصول کشور آمریکا ساخته شد، جمهوری اسلامی ایران از سازندگان فیلم شکایت می‌کرد کار به این جا کشیده نمی‌شد.

لسانی در پاسخ به این پرسش که شکایت از سینمای هالیوود از کجا شکل گرفته است، گفت: این شکایت از الگوی کشورهای عربی برداشته شده است. این کشورها در مواجه با رسانه‌های غربی که اعراب را با فیلم‌ها و خبرها زیر سوال می بردند، شکایت کرده و تحریم‌های بسیاری را درباره کشورهای تولیدکننده این آثار ایجاد کردند، تا جایی که سینمای هالیوود دست به تولید فیلمی با نام "13 جنگجو" زد و چهره جدیدی از کشورهای عربی را به تصویر کشید.

وی در ادامه با بیان اینکه بسیاری از جلسات که در رابطه با فیلم "آرگو" برگزار شده بیشتر نقد و بررسی و نمایش فیلم بوده است، توضیح داد: این همایش می‌تواند شرایط را برای انتقال پیام درست جمهوری اسلامی ایران به خارج از کشور درباره ساخت فیلم "آرگو" فراهم کند.

لسانی در پایان تاکید کرد: امیدوارم نهادهای سینمایی از جمله سازمان سینمایی، حوزه هنری و شهرداری تهران اختلافات را کنار گذاشته و برای مقابله با این هجمه فرهنگی در کنار یکدیگر قرار گیرند.