مسائل اقتصادی توجه جدی را می طلبد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد حسینی زنجانی شامگاه دوشنبه در دیدار محسن رضایی با وی افزود: مسئولان باید وعده هایی را که به مردم می دهند، محقق سازند.



وی با بیان اینکه مردم طبقه متوسط بیشتر با گرانی ها درگیرند، ادامه داد: فشارهای اقتصادی در جامعه علنی است و به مردم فشار وارد می شود.



حسینی تاکید کرد: شکی نیست که دشمنان از فشارهای اقتصادی وارد شده بر مردم سوء استفاده می کنند.



آیت الله حسینی مسائل و مشکلات اقتصادی جامعه را زخمی بر پیکره نظام دانست و گفت: باید این مشکلات با برنامه ریزی های لازم حل شود.



وی در ادامه با بیان اینکه استدعا و تقاضای من از آقایان این است که به مسائل اقتصادی بیشتر توجه کنند، گفت: باید در چنین موقعیتی که نظام اسلامی در آن قرار گرفته به اقتصاد به صورت جدی توجه شود.



آیت الله حسینی با اشاره به اینکه مشکلات اقتصادی جامعه قابل کنترل است، افزود: باید برنامه ریزی لازم را در این زمینه داشت.



محسن رضایی شامگاه دوشنبه مسیر مسجد احمدیه تا منزل آیت الله حسین را به صورت پیاده و در کنار هواداران خود از مسیر بازار زنجان طی کرد.



وی در این طی مسیر با بازاریان و مشتریان بازار گفتگو کرد که بنا به اظهارات خود در دیدارهای مختلفش، خانواده شهیدان نقدی، بازاریان و مشتریان از پائین آمدن قدرت خرید انتقاد داشتند و گرانی ها را به عنوان یک مشکل اساسی اعلام کرد.