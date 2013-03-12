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۲۲ اسفند ۱۳۹۱، ۸:۴۹

سخنگوی سازمان آتش نشانی خبر داد؛

گازگرفتگی در تهران قربانی گرفت / نجات کارگر از ارتفاع 55 متری زمین

گازگرفتگی در تهران قربانی گرفت / نجات کارگر از ارتفاع 55 متری زمین

سخنگوی سازمان آتش نشانی از مرگ مرد جوانی بر اثر گازگرفتگی و نجات کارگری از ارتفاع 55 متری زمین خبر داد.

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت 17 و 36 دقیقه دیروز یک مورد گازگرفتگی در خیابان پیروزی خیابان کلینی به سازمان آتش نشانی اطلاع داده شد. در ادامه آتش نشانان یک ایستگاه خود را به محل حادثه رساندند.

وی افزود: حادثه در یک آپارتمان 40 متری رخ داده بود و آتش نشانان پس از ورود به خانه با پیکر مرد 37 ساله ای روبه رو شدند که روی زمین افتاده بود. مرد جوان بلافاصله به فضای باز منتقل شد که امدادگران اورژانس پس از معاینه او مرگش را تائید کردند.

ملکی درباره علت حادثه گفت : با بررسی محل مشخص شد استفاده همزمان از آبگرمکن دیواری و شومینه در این فضای کوچک باعث انتشار گازمنوکسید کربن و مرگ مرد جوان شده است.همچنین برای شومینه از دودکش مناسب استفاده نشده بود.

نجات کارگر از بالای دکل مخابراتی

سخنگوی سازمان آتش نشانی در ادامه به نجات کارگری از بالای دکل مخابراتی خبر داد و گفت: ساعت 15 و 42 دقیقه گرفتاری کارگری در بالای دکل مخابراتی در خیابان قائم مقام به سازمان آتش نشانی اطلاع داده شد که آتش نشانان سه ایستگاه خود را به محل حادثه رساندند.

وی ادامه داد: در بررسی های مشخص شد، یک دکل مخابراتی به ارتفاع 93 متر بر روی پشت بام یک ساختمان پنج طبقه نصب بود. کارگری برای تعمیر به بالای دکل رفته بود که در ارتفاع دچار ضعف شده و در ارتفاع 55 متری با زمین گرفتار شده بود. آتش نشانان سریع عملیات امداد را آغاز کرده و کارگر جوان را بدون آسیب دیدگی به پائین منتقل کردند. ساعت 16 و 43 دقیقه این عملیات به پایان رسید.

کد مطلب 2016813

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