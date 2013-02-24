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۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۱۶

شب گذشته رخ داد/

مرگ خاموش سه کودک يك خانواده در اثر گازگرفتگی در اراک

مرگ خاموش سه کودک يك خانواده در اثر گازگرفتگی در اراک

اراک - خبرگزاری مهر: بر اثر عدم رعايت اصول ايمني در استفاده از وسايل گاز سوز، شب گذشته در شهر اراك سه کودک از اعضاي يک خانواده دچار گاز گرفتگي شده و جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ساعت 21 دقيقه شب گذشته پنجم بهمن ماه سال جاري ماموران کلانتري 14 شهرستان اراك از طريق تماس يكي از شهروندان با مرکز فوريت هاي پليسي 110 در جريان وقوع يک مورد فوت مشکوک قرار گرفتند و با توجه به حساسيت موضوع رسيدگي به آن را به سرعت دستور کار خود قرار دادند.

اين گزارش حاکسيت، به محض حصول خبر اکيپي از ماموران اين يگان به اتفاق عوامل اورژانس و آتش نشاني به سرعت به منطقه فوتبال اعزام شده و به بررسي موضوع پرداختند.

مشاهدات ماموران کلانتري حکايت از آن داشت که سه نفر با مشخصاتي كه از سوي صاحب خانه ارائه شد به هويت هاي "محدثه" 7 ساله،"مهسا" 4 ساله و "حسين" 2 ساله هر سه نفر به صورت طاق باز داخل اتاق افتاده و بر اثر استنشاق گاز منو اکسيد کربن ناشي از استفاده ناصحيح از وسايل گاز سوز موجود در اتاق خواب دچار گازگرفتگي شده و جان خود را از دست دادند.

کد مطلب 2005258

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