به گزارش خبرنگار مهر، پرویز ریاضی فر صبح چهارشنبه در همایش مرتع داران اشنویه، با اشاره به وجود 2 میلیون و 600 هزار هکتار مرتع در آذربایجان غربی و بهره برداری سالانه 2 هزار میلیارد ریالی از آن، افزود: تولید علوفه، انواع لبنیات و پشم و گوشت از عمده تولیدات دامی بوده که با استفاده از مراتع تولید می شوند.

وی خواستار مدیریت فنی و چرای دام و کاهش دامها و گسترش دامداری های صنعتی بعنوان نیازمندی های اصلی بخش دامپروری برای توسعه شد و اعلام کرد: با هدف بهره برداری اصولی و اجرای طرح های مرتعداری 398 هزار هکتار از مراتع واگذار شده است.

معاون فنی منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی احداث آبشخور دامی، اجرای برنامه تناوب چرا، رعایت ظرفیت مراتع و استفاده به موقع از این مراتع را از مهمترین فعالیتهای انجام شده توسط بهره برداران اعلام و عنوان کرد: برای اجرای طرح های مرتع داری توسط کشاورزان 6 هزار هکتار از مراتع ماکو به بهره برداران واگذار شد.

ریاضی فر با اشاره به اجرای مدیریت پایدار مراتع توسط 17 شرکت خدمات فنی و مهندسی در آذربایجان غربی، عنوان کرد: با استفاده از این مدیریت و توان نیروهای مهندسی بومی کنترل مراتع از جمله زمان ورود دام به مراتع و رعایت ظرفیت مراتع اجرای سیستم های چرا در قالب اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری امورات به بخش خصوصی در استان استفاده می شود.