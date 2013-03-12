کاهش سطح باروری در کشور/ ضرورت تجدید نظر در سیاستهای جمعیتی

به گزارش خبرنگار مهر ،حبیب‌‌الله زنجانی روز سه شنبه در همایش ملی جمعیت، تعالی و راهبردها افزود: تغییر حتی اندک در سطح باروری اثرات مهمی بر تعداد و ساختار جمعیتی در آینده بر جای می گذارد و همچنین با توجه به تجربیات جهانی و آموزه های جمعیت شناسی ، افزایش سطح باروری در ایران بسیار محدود است و نمی توان آن را به سطح 20 تا 30 قبل برگرداند.

وی تاکید کرد: جلوگیری از کاهش سطح باروری از 1.7 درصد و نزدیک شدن آن به سطح جانشینی 2.1 درصد، هوشمندانه ترین تصمیم سیاستگذاران است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

به گفته وی، در دو سال گذشته بحث‌های مختلفی در مورد سیاست‌های جمعیتی کشور در محافل علمی، پژوهشی، فیلم‌سازی و تصمیم‌گیری صورت گرفته و سرانجام با ابلاغ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی از سوی ریاست جمهوری وارد فاز جدیدی شده است. این مصوبه در مجلس شورای اسلامی مراحل نهایی قانونگذاری را طی می‌کند و سپس در مسیر اجرایی قرار می‌گیرد.

دبیر علمی همایش ملی جمعیت، تعالی و راهبردها بیان داشت: ضرورت تجدید‌نظر سیاست‌های جمعیتی کشور برای نخستین‌بار حدود 10 سال پیش در کارگاه آینده‌اندیشی مطرح شد.

وی ادامه داد: اثر تغییر شاخص‌های جمعیتی معمولا در یک دوره کوتاه‌مدت آشکار نمی‌شود بلکه با گذشته زمان است که اثرات آنها به ویژه در جمعیت‌های پرشمار، چشم‌گیرتر می‌شود.

زنجانی به جمعیت کشورهای چین و هند به عنوان کشورهای پرجمعیت اشاره کرد و گفت: میزان باروری کل یک زن چینی در حال حاضر 1.5 و یک زن هندی 2.5 فرزند زنده است. به ظاهر این دو رقم هر دو در سطح پایینی قرار دارد و بسیار به هم نزدیک‌تر است. ولی تفاوت یک نفر در سطح باروری زنان این دو کشور در یک دوره 38 ساله 480 میلیون نفر است.

همچنین در این همایش پیام آیت الله نوری همدانی در مورد جمعیت و ضرورت توجه به آم ، قرائت شد.