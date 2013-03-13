سرور ربات جزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برون سپاری خدمات رفاهی و خوابگاهی به بخش خصوصی نیاز به برنامه منسجم دارد.

وی ادامه داد: زیرساخت های واگذاری خدمات رفاهی دانشجویی باید با توجه به وضعیت فرهنگی و اسلامی کشور آماده شود.

مدیر امور دانشجویی دانشگاه فنی حرفه ای تصریح کرد: درحال حاضر 60 درصد تغذیه دانشجویی دانشگاه فنی حرفه ای به بخش خصوصی واگذار شده که با توجه به نوسانات قیمت با مشکلاتی در این زمینه مواجه هستیم.

وی درباره واگذاری خوابگاه ها به بخش خصوصی هم گفت: هنوز صندوق رفاه دانشجویان در این زمینه آیین نامه ای ارسال نکرده است درصورت ارسال آیین نامه، واگذاری دراین بخش هم آغاز می شود.

مدیرامور دانشجویی دانشگاه فنی حرفه ای تصریح کرد: درحال حاضر 200 هزار دانشجو در دانشگاه فنی حرفه ای مشغول به تحصیل هستند.