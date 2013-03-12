به گزارش خبرنگار مهر، درحالیکه ظهر امروز باشگاه سایپا با صدور بیانیه‌ای خطاب به جامعه ورزش کشور، ضمن اعلام خبر انصراف تیم والیبال این باشگاه از حضور در دیدار رده‌بندی لیگ برتر سال 91، کناره‌گیری خود را از انجام هرگونه فعالیت ورزش قهرمانی در رشته والیبال را اعلام کرده بود، سپهر سبحانی مدیرعامل باشگاه سایپا در گفتگو با اخبار ورزشی ساعت 19:45 شبکه سوم سیما از حضور این تیم در این مسابقه خبر داد.

سپهر سبحانی در این خصوص گفت: به واسطه اتفاقاتی که در لیگ برتر رخ داده بود، تصمیم به انحلال تیم والیبال باشگاه و عدم شرکت در دیدار رده‌بندی لیگ برتر را گرفته بودیم که مدیرعامل کارخانه سایپا به من تکلیف کرد که در این مسابقه شرکت کنیم و با وجود این که قبلا اعلام کرده بودیم در این مسابقه شرکت نمی‌کنیم فردا به میدان خواهیم رفت.