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۲۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۹:۱۳

با دستور مدیرعامل کارخانه سایپا؛

تیم والیبال سایپا در دیدار رده‌بندی شرکت می‌کند

تیم والیبال سایپا در دیدار رده‌بندی شرکت می‌کند

مدیرعامل باشگاه سایپا از حضور مجدد تیم والیبال این باشگاه در دیدار رده‌بندی لیگ برتر والیبال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، درحالیکه ظهر امروز باشگاه سایپا با صدور بیانیه‌ای خطاب به جامعه ورزش کشور، ضمن اعلام خبر انصراف تیم والیبال این باشگاه از حضور در دیدار رده‌بندی لیگ برتر سال 91، کناره‌گیری خود را از انجام هرگونه فعالیت ورزش قهرمانی در رشته والیبال را اعلام کرده بود، سپهر سبحانی مدیرعامل باشگاه سایپا در گفتگو با اخبار ورزشی ساعت 19:45 شبکه سوم سیما از حضور این تیم در این مسابقه خبر داد.

سپهر سبحانی در این خصوص گفت: به واسطه اتفاقاتی که در لیگ برتر رخ داده بود، تصمیم به انحلال تیم والیبال باشگاه و عدم شرکت در دیدار رده‌بندی لیگ برتر را گرفته بودیم که مدیرعامل کارخانه سایپا به من تکلیف کرد که در این مسابقه شرکت کنیم و با وجود این که قبلا اعلام کرده بودیم در این مسابقه شرکت نمی‌کنیم فردا به میدان خواهیم رفت.

کد مطلب 2017555

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