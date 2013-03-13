مستحق پیروزی برابر پیکان نبودیم

به گزارش خبرنگار مهر، پس از پایان دیدار نخست دو تیم سایپا و پیکان درمرحله رده بندی مسابقات والیبال لیگ برتر سرمربی تیم سایپا در نشست خبری اظهار داشت: فقط در گیم سوم توانستیم تا حدی خوب کار کنیم و از پیکان پیشی بگیریم که آن هم به دلیل شروع خوب این تیم بود.

نفرزاده ادامه داد: وقتی امتیاز بازی 21 بر 17 بود سرویس های خوب مجتبی شبان باعث شد فاصله امتیازات نزدیک تر شود بعد از آن هم سه اشتباه پوریا فیاضی باعث شد در نهایت این گیم را هم واگذار کنیم. در کل مستحق پیروزی در این بازی نبودیم.

وی با تاکید بر اینکه ارزش پیروزی پیکان را زیر سوال نمی برم، گفت: بازی بدی که بازیکنان ساپیا امروز داشتند هیچ ارتباطی به اتفاقات گذشته و اعلام کناره گیری این تیم ندارد وقتی تیمی وارد زمین می شود باید گذشته را کاملا فراموش کند.

سرمربی سایپا در پایان تاکید کرد: اینکه روزی والیبال سایپا به طور کامل محو شود خیلی ناگوار است. پیکان و سایپا سرمایه های واقعی کشور هستند باید تلاش کرد این دوتیم را حفظ کنیم.