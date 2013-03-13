درباره بودجه 92 دانشگاهها سئوالاتی دارم/ هزار پروژه دفاعی در دست دانشگاهها

به گزارش خبرنگار مهر، کامران دانشجو در جمع خبرنگاران درباره وضعیت بودجه سال 92 دانشگاهها که دچار برخی کاهشها و افزایشها شده است، گفت: من عادت ندارم مشکلات بودجه ای دانشگاهها را اعلام کنم چون معتقدم در این زمینه نه تنها مردم نمی توانند کمک کنند بلکه باید به جای آن در میان جامعه روزنه امید ایجاد کرد.

وی ادامه داد: مشکلات بودجه ای را همیشه در دولت مطرح می کنم و درباره این مسائل، بیرون صحبتی نمی کنم.

وزیر علوم، تحقیقات وفناوری با بیان اینکه همیشه به دانشجویانم هم می گویم در این مسائل موردی را مطرح نکنند، اظهار داشت: خب اگر از 100 درصد بودجه مثلاً 60 درصد اختصاص یافته، مطرح کردنش با مردم چه مشکلی را می تواند حل کند؟

دانشجو در عین حال خاطرنشان کرد: من هم درباره بودجه 92 دانشگاهها سوالاتی دارم که حتماً این سوالات را با دولت مطرح خواهم کرد.

به گزارش مهر، وزیر علوم در بخش دیگر سخنانش با اشاره به همکاری نزدیک دانشگاهها با بخشهای دفاعی، هوایی، نفتی و صنعتی کشور به مواردی اشاره کرد و گفت: 70 دانشگاه کشور در حال انجام دادن طرح کلان ملی هستند اما محوریت با دانشگاه بزرگ و مادر در این طرح کلان است.

دانشجو ادامه داد: هر بخشی را هم به دانشگاهی واگذار کردیم، به عنوان مثال طرح مربوط به هواپیما در اختیار دانشگاه امیرکبیر، طرح خودرو در اختیار دانشگاه علم و صنعت و طرح نفتی در اختیار دانشگاه صنعتی شریف قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: 200 پروژه ای که دانشگاهها با بخش دفاع داشتند هم اکنون تبدیل به 1000 پروژه ارشد و دکتری شده و 1000 بخش پروژه دیگر هم در دست تعریف است که در 60 دانشگاه کشور اجرا می شود.