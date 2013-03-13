به گزارش خبرگزاری مهر، پخش خبر مسلمان شدن "آرنو فان دورن" معاون سابق گرت ویلدرز اسلام ستیز مشهور هلندی، مثل بمب در رسانه‌ها صدا کرد.

ایرانی‌ها ویلدرز و حزب پی وی وی را از فیلم "فتنه" می شناسند که به سفارش وی علیه پیامبر اسلام(ص) تهیه شده بود توهینهای زیادی به دین اسلام کرده بود.

آقای آرنو با مطالعاتی که در مورد اسلام کرده بود، سرانجام تصمیم خود را گرفت و با ارسال پیامی در توئیتر خود، عبارت شهادتین را به زبان عربی گفت و همگان را در بهت فرو برد.

فان دورن با ارسال پیامی در صفحه توئیتر خود، شهادتین را به زبان عربی جاری کرد و همه را در بهت فرو برد

آرنوی 46 ساله فردی مبادی به آداب و دارای ظاهری مهربان است و معتقد است که همه دلایل اسلام ستیزی در اروپا، به تلاش دولتهای غربی و رسانه هایشان برای سیاه نشان دادن این دین بر می گردد و اگر مردم اروپا بفهمند که اسلام تا این حد "زیبا و معقول" است، حتماً به سمت این دین متمایل میشوند.

وی در گفتگویی که با خبرگزاری مهر انجام داده، از علاقه و تصمیمش برای سفر به کشورهای اسلامی از جمله ایران میگوید و آنطور که می گوید "منتظر دیدار از اصفهان، مشهد و شیراز" است. با هم این گفتگو را می خوانیم:

می‌خواهم از شما در مورد دلایل پذیرش اسلام بپرسم. چه اتفاقی افتاد تا به دین اسلام گرایش پیدا کردید؟

بر اساس حس کنجکاوی خودم قرآن را مطالعه کرده‌ام، تقریباً یک سال پیش و بعد از اینکه حزب اسلام ستیز PVV را ترک کردم، شروع به مطالعه قرآن کردم. قبلا فقط داستان‌های دروغین زیادی در مورد اسلام می‌شنیدم. هر چه بیشتر در مورد سنت پیامبر و احادیث بیشتر می خواندم، بیشتر متقاعد می‌شدم که اسلام واقعا یک دین زیبا و معقول است.

آرنو فان دورن

به عنوان یک مسیحی آموزش های دینی را دریافت کرده بودم بنابراین از قبل، ارزشهای مشترک زیادی را با اسلام داشتم. پذیرش اسلام برای مسیحیان، بسیار راحتتر از پذیرش اسلام برای بی‌خدایان (آتئیست‌ها) است زیرا شما در مسیحیت با پیامبران، فرشتگان و سیستم دینی که لازمه هر دینی است، آشنایید و این کار را برای شناخت اسلام راحت‌تر میکند.

شما عضو حزبی بودید که به عنوان یکی از افراطی‌ترین احزاب ضداسلامی شناخته می‌شد، حتی

فیلمی هم بر ضد پیامبر اسلام(ص) توسط و با حمایت حزب شما ساخته شد. چرا درحالیکه به نظر می‌آید که احزاب غربی دانش کافی در مورد اسلام ندارند ولی چنان مواضعی علیه آن اتخاذ می کنند؟

من هرگز و حتی زمانی که در PVV بودم، عضو جناح راست افراطی نبودم. اما مانند خیلی از مردم تعصباتی علیه اسلام داشتم، مثل مواردی مانند اینکه همه مسلمانان افراطی هستند، زنان را سرکوب می‌کنند، با دیگران اهل مدارا نیستند و با جوامع غربی سر جنگ و ستیز دارند.

به نظر من برخی از نظرات ویلدرز مانند انتقادهایش بر اتحادیه اروپا، سیستم مالی و بحران مالی اروپا درست هستند. اما من دیدگاه منفی وی در مورد اسلام و دنیای عرب را قبول ندارم و معتقدم این امر به معنای برچسب زدن به تمامی مسلمانان است.

تلاش احزاب ضداسلامی برای وحشت آفرینی و قطبی کردن شرایط برای بسیج مردم علیه یک پدیده دینی امر آسانی است، چون احساسات تعصب آمیز و طرفدارانه را در افراد بیدار می‌کند.

بعد از گرایش به اسلام، واکنش هم حزبی های سابق شما چگونه بود؟

از زمانی که PVV را ترک کردم با آنها صحبتی نداشته‌ام. نمی‌دانم. هیچ بازخوردی از دوستان دریافت نکرده‌ام. وقتی PVV را ترک می‌کنید در واقع دیگر شما وجود ندارید. همکاران سابق من از اینکه با من در تماس باشند، وحشت دارند. چون این ارتباط به سوابق آنها در PVV لطمه می‌زند.

گرت ویلدرز تهیه کننده فیلم ضداسلامی "فتنه" که فان دورن پیش از مسلمان شدن، معاونت وی را بر عهده داشت

اگر قرار باشد که یک غیرمسلمان را به اسلام دعوت نمایید، مهمترین مشخصه‌هایی که وی را به آن ارجاع می‌دهید چه خواهد بود؟

همچنانکه قبلا گفتم، اگر پا بر روی تعصبات خود بگذارید و آنها را کنار بگذارید، خواهید دید که اسلام واقعاً دین زیبا و بسیار خالصی است که تاریخ و معیارهای بزرگی برای خود دارد. اسلام به ما می‌آموزد که در زمان رفاه و در زمان سختی از همدیگر حمایت کنیم. اسلام به شخص آرامش درونی و خرد عطا می‌کند و زندگی روحانی شما را تعمیق می‌دهد. به نظر من، زندگی چیزی بیش از مادیگرایی و پول (به عنوان عوامل موفقیت در غرب) است. با اسلام شما شخص قوی‌تر، خودساخته‌تر و بهتری خواهید شد.

در غرب، اسلام معمولاً به تقویت تروریسم، موضوعات ضد حقوق بشری، یا سوء رفتار با زنان متهم می شود. پاسخ شما به این اتهامات چیست؟

یک بار دیگر می گویم مهمترین دلیل این موضوع، پیش داوری به علت عدم داشتن دانش کافی است. در هر مذهبی و در همه جای دنیا، شما می‌توانید تندروهایی را پیدا کنید. متاسفانه، رسانه‌ها و رادیو و تلویزیون، فقط همان یک درصد از تندروها را به مردم نشان می‌دهند و تاثیر آنها را بزرگنمایی می‌کنند. مسلمانان مردمان صلح‌طلب و سخت‌کوشی هستند. اگر مردم، بیشتر اسلام را مطالعه می‌کردند، بیشتر زیبایی‌های آنرا می‌دیدند.

فکر می‌کنید که پشت‌پرده تلاش‌ها در زمینه گسترش خداناباوری (آتئیسم) در دنیا چیست و توصیه شما به کسانی که بین انتخاب خدا و بی‌خدایی مانده‌اند، چیست؟

من فقط می‌توانم حدس بزنم: افراد با نفوذ و سیاستمداران مهم غرب هیچ فرمی از مذهب را نمی‌خواهند. هر چه اعتقادات مردم کمتر باشد، آنها بیشتر بر دیگر ارزشها مانند پول، اقتصاد و مصرف و رفاه مادی اهمیت خواهند داد.

کشورهای صنعتی در غرب، از مردم می‌خواهند بجای اینکه مردم بر نقاط قوت درونی خودشان متمرکز شوند، بیشتر خرج کنند و مصرف کنند. مصرف و خرج کردن اساس خوشبختی به شمار می‌رود. معتقدین به دین، افرادی قوی هستند که وابستگی کمی به این مسائل دارند. این امر که مردم مستقل‌تر عمل کنند و افکار مستقلی داشته باشند، به نفع سیاستمداران و آدم‌های پرنفوذ نیست. این چیزی است که من به آنهایی که بین ایمان به خدا و عدم ایمان به وی در دوراهی مانده‌اند، می‌توانم بگویم.

نکته‌ای برای پایان دارید؟

در نهایت اینکه دوست دارم به کشورهای اسلامی سفر کنم. به مراکش رفته‌ام و به کوه پربرف توبقال صعود کرده‌ام، به مصر، اردن و الجزایر نیز سفر کرده‌ام. در بسیاری از کشورها دوستانی دارم. در ماه ژوئن قرار است به همراه دوستی که با دوچرخه دنیا را در 5 سال طی می کند، به ایران سفر کنم. ما سفر را از شیراز شروع می‌کنیم و 2000 کیلومتر را از ایران به ترکیه رکاب خواهیم زد و خیلی منتظر هستم تا شیراز، اصفهان و قم را ببینم.