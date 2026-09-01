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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۴۱

پیش‌بینی آسمان صاف تا کمی ابری در همدان

پیش‌بینی آسمان صاف تا کمی ابری در همدان

همدان- کارشناس هواشناسی همدان گفت: آسمان استان در هفته آینده عمدتاً صاف تا کمی ابری خواهد بود و از ابتدای هفته آینده دمای هوا در اکثر نقاط استان روند افزایشی خواهد داشت.

روح‌الله زاهدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در رابطه با ارزیابی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی‌های انجام شده وضعیت جوی استان همدان در یک هفته آینده عمدتاً به صورت صاف تا کمی ابری خواهد بود.

وی با اشاره به وضعیت دما افزود: تا اواخر هفته جاری تغییر محسوسی در دمای هوا مشاهده نخواهد شد اما پیش‌بینی می‌شود از اوایل هفته آینده دمای هوا در اکثر نقاط استان یک تا ۲ درجه افزایش یابد.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان در ادامه به گزارش دمای ایستگاه‌های هواشناسی پرداخت و گفت: صبح امروز ایستگاه بهار با ثبت دمای ۸ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین ایستگاه استان بوده است.

وی همچنین در پایان خاطرنشان کرد: دمای هوا در شهر همدان در گرم‌ترین ساعت روز ۳۳ درجه و در خنک‌ترین ساعت شب ۱۰ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.

کد مطلب 6933937

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