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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۴۲

کاهش ۹۷ درصدی آتش‌سوزی مراتع زنجان با اقدامات پیشگیرانه

کاهش ۹۷ درصدی آتش‌سوزی مراتع زنجان با اقدامات پیشگیرانه

زنجان- مدیرکل مدیریت بحران استانداری زنجان از کاهش ۹۷ درصدی آتش‌سوزی در مراتع و اراضی ملی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب بیگدلی با اشاره به تشکیل ستاد پشتیبانی دفاع ملی استان برای نخستین بار در کشور، افزود: این ستاد با هدف سازماندهی منابع، تأمین خدمات پشتیبانی، اسکان اضطراری، ارزیابی و بازسازی اماکن آسیب‌دیده از جنگ، با همکاری دستگاه‌های اجرایی، نهادهای امدادی، نیروهای مسلح و مشارکت‌های مردمی تشکیل شد.

وی از تخصیص بیش از ۱۱۴ میلیارد تومان برای بازسازی اماکن مسکونی و تجاری آسیب‌دیده از جنگ خبر داد و گفت: این اعتبارات در اختیار بنیاد مسکن قرار گرفته و روند بازسازی با جدیت پیگیری می‌شود.

بیگدلی با اشاره به آمادگی استان برای مقابله با حوادث طبیعی، خاطرنشان کرد: ۳۵۰ تیم عملیاتی با بیش از ۴۲ هزار نفر نیروی آموزش‌دیده، ۱۲۷ پایگاه امدادی و ۲۵۸۶۳ کاوا ظرفیت ژنراتور برای مواقع بحرانی در استان آماده‌باش هستند.

کد مطلب 6934101

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