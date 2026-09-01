به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب بیگدلی با اشاره به تشکیل ستاد پشتیبانی دفاع ملی استان برای نخستین بار در کشور، افزود: این ستاد با هدف سازماندهی منابع، تأمین خدمات پشتیبانی، اسکان اضطراری، ارزیابی و بازسازی اماکن آسیبدیده از جنگ، با همکاری دستگاههای اجرایی، نهادهای امدادی، نیروهای مسلح و مشارکتهای مردمی تشکیل شد.
وی از تخصیص بیش از ۱۱۴ میلیارد تومان برای بازسازی اماکن مسکونی و تجاری آسیبدیده از جنگ خبر داد و گفت: این اعتبارات در اختیار بنیاد مسکن قرار گرفته و روند بازسازی با جدیت پیگیری میشود.
بیگدلی با اشاره به آمادگی استان برای مقابله با حوادث طبیعی، خاطرنشان کرد: ۳۵۰ تیم عملیاتی با بیش از ۴۲ هزار نفر نیروی آموزشدیده، ۱۲۷ پایگاه امدادی و ۲۵۸۶۳ کاوا ظرفیت ژنراتور برای مواقع بحرانی در استان آمادهباش هستند.
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