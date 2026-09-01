به گزارش خبرنگار مهر، وحید شالچی در آیین رونمایی از مجموعه ۱۲جلدی «تجربه‌های جهانی بازسازی پساجنگ» که صبح امروز ۱۰ شهریورماه در موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم برگزار شد، درباره تجربه‌های بازسازی پس از جنگ، ضمن قدردانی از خالقان این مجموعه، مترجمان و مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، اظهار کرد: گاهی گفته می‌شد دانشگاه و آکادمی ایرانی نسبت به جنگ واکنش نشان نداده و حتی برخی قصد استیضاح آکادمی ایرانی را داشتند؛ اما این مجموعه نمونه‌ای از کارهایی است که نشان می‌دهد در دل جنگ، جامعه آکادمیک ایران نیز مانند دیگر نهادهای اجتماعی، از کشور دفاع کرده و تلاش کرده وظیفه آکادمیک خود را به‌صورت سنجیده در قبال این موضوع انجام دهد.

وی افزود: جنگ و بحران‌های این‌چنینی فقط موضوع پژوهش و جمع‌آوری داده نیست. برای جامعه آکادمیک، رنجی که مردم می‌کشند، دردهایی که تحمل می‌کنند و غم‌های فراموش‌نشدنی نیز اهمیت دارد. از سوی دیگر، جنگ وجه حماسی نیز دارد؛ اینکه ملتی در مقابل یک قدرت بزرگ مانند ایالات متحده و هم‌پیمان آن اسرائیل ایستادگی کند، تسلیم نشود و مانع تحقق اهداف آنها شود، وجه دیگری از جنگ است که باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون فرهنگی وزیر علوم با بیان اینکه با پایان جنگ، دوران پس از جنگ آغاز می‌شود، تصریح کرد: با توجه به تجربیاتی که از جنگ هشت‌ساله داریم، باید توجه کنیم که جنگ فقط ساختمان‌ها و صنایع را ویران نمی‌کند، بلکه نهادهای اجتماعی را نیز مختل می‌کند، نهاد آموزش را دچار مشکل می‌کند، خانواده را تحت فشار قرار می‌دهد و حتی خاطره و تصور یک ملت از آینده را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

شالچی ادامه داد: از این جهت، باید بازسازی کامل و همه‌جانبه را مدنظر قرار دهیم. ما تجربه‌های بازسازی را نیز داریم و شاید همه ما از اینکه چرا خرمشهر، خرمشهر نشد و آبادان، آبادان نشد و چرا شهرهایی مانند کرمانشاه با وجود بازسازی کالبدی به شرایط مطلوب بازنگشتند، ناراحت هستیم. بازسازی کالبدی شهرها تنها بخشی از ماجراست.

وی تأکید کرد: وظیفه دانشگاه این است که کمک کند جامعه عقلانی‌تر و کامل‌تر تصمیم بگیرد تا بازسازی اتفاق بیفتد؛ این همان چیزی است که مسئولیت اجتماعی دانشگاه را شکل می‌دهد و مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی نیز عمیقاً درگیر این دغدغه بوده است.

معاون فرهنگی وزیر علوم با اشاره به مفهوم دانشگاه نسل چهارم گفت: بعد از دانشگاه نسل سوم، که در ایران بیشتر بر ایجاد شغل و کارآفرینی تأکید داشت، باید دانشگاه را فراتر از یک بنگاه ایجاد کار و کارآفرینی ببینیم. دانشگاه باید درد و رنج جامعه خود را دریافت و تفسیر کند و جهان را برای جامعه و جامعه را برای جهان تفسیر کند.

شالچی افزود: در دانشگاه نسل چهارم، دانشگاه نهادی برای حل مسئله، گفت‌وگو، آینده‌نگری و میانجی‌گری است و کمک می‌کند جامعه منسجم‌تر شود و اعتماد و امید خود را بازسازی کند.

وی خاطرنشان کرد: کاری که این پژوهشگران انجام داده‌اند، گامی در این مسیر است تا دانشگاه ایرانی به این موضوع بیندیشد که پس از جنگ چگونه باید بازسازی کامل صورت گیرد.