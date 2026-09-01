به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ آقا علی یوسف‌وند در تشریح این خبر اظهار داشت: مأموران مستقر در ایستگاه بازرسی شهید مریدی شهرستان رودان، حین کنترل دقیق محور مواصلاتی رودان به بندرعباس و پایش خودروهای عبوری، به یک دستگاه کامیون مشکوک شده و جهت بررسی بیشتر دستور توقف آن را صادر کردند.

وی افزود: مأموران انتظامی پس از متوقف کردن خودرو و در بازرسی دقیق از آن، موفق شدند مقدار ۲۴ تن و ۷۵۰ کیلوگرم پلی‌اتیلن که فاقد هرگونه مدارک قانونی و مجوز حمل بود، کشف و ضبط کنند.

سرهنگ یوسف‌وند با اشاره به اینکه کارشناسان اقتصادی ارزش این محموله مواد اولیه پتروشیمی را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، تصریح کرد: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و متهم جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.