حاضریم در تهران با پرسپولیس بازی کنیم/ رویانیان نمی داند باید چکار کند

امیر عابدینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به قرعه‌کشی مرحله نیمه‌نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاهی کشور گفت: خودم به مراسم قرعه‌کشی رفته بودم که قرعه را به سود داماش در بیاورم. البته این را هم گفتم که اگر بی‌پولی به ما فشار بیاورد حاضریم در تهران بازی کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا داماش واقعا حاضر به بازی در تهران است؟، عنوان کرد: بله این حرف من کاملا جدی بوده است. این بازی 150 یا شاید حتی 160 میلیون تومان می‌تواند درآمد داشته باشد. در صورتی که پرسپولیس هزینه‌های برگزاری بازی را پرداخت کند و درآمد خالص به ما برسد در تهران به میدان خواهیم رفت. البته باید دید که پرسپولیسی‌ها این شرط ما را می‌پذیرند یا نه، چرا که اگر آنها را در تهران شکست دهیم برایشان گران تمام می‌شود.

مدیرعامل باشگاه داماش در خصوص این موضوع که در صورت برگزاری بازی در تهران شانس حضور در فینال را کاهش می‌دهند، خاطرنشان کرد: اصلا شانس ما کم نمی‌شود چون که همه جا پرسپولیس را می‌بریم. بردن این تیم روشی دارد که ما آن را بلدیم. این پرسپولیس که تا آن روز فرقی نخواهد کرد. بازیکنان همان بازیکن هستند و سبک تیم هم که معلوم است. اگر سبک بازی این تیم را ببندیم کارشان تمام است و هیچ دگرگونی نمی‌توانند در کارشان ایجاد کنند چون بازیکن‌هایی که گرفتند نمی توانند دگرگونی ایجاد کنند.

وی افزود: یک تیم مثل بارسلونا سبک خاص خودش را دارد ولی بازیکنانش طوری بازی می‌کنند که مقابله با سبک آن به سختی انجام پذیر است ولی شرایط پرسپولیس فرق می‌کند. راه‌آهن این سبک را بست و توانست برنده شود. ما از حالا خودمان را در فینال می‌بینیم. اگر در رشت بازی کنیم که روز سنگینی در انتظار پرسپولیس خواهد بود و کار برای ما راحت‌تر می‌شود. تماشاچی ما 10 هزار نفر است که تازه بخشی از آن را پرسپولیسی‌ها تشکیل می‌دهند، بنابراین در استادیوم آزادی هم بازی کنیم برای ما جا به اندازه کافی وجود دارد و هواداران هم از رشت می‌توانند به تهران بیایند.

عابدینی با بیان این که در تهران 80 هزار نفر برای این دیدار به استادیوم آزادی خواهند آمد، گفت: تنها تفاوت بازی در رشت و تهران در همین نکته است که این موضوع هم روی کار ما تاثیری نخواهد داشت. من یک نسخه دو سر برد پرسپولیس را نوشتم که رویانیان نمی‌داند با آن چه کار کند. البته این را هم عنوان کنم که ما اگر در تهران بازی کنیم و ببازیم چیزی را از دست نمی‌دهیم ولی در صورتی که آنها بازنده شوند ممکن است برایشان خیلی گران تمام شود.