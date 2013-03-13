تونل نیایش با کمترین حادثه افتتاح شد/فروش 330 هزار طرح ترافیک روزانه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله بهروز در نشست خبری با اشاره به تاثیر کنترلهای هوشمند و کاهش حوادث تونلی در پایتخت گفت: در سال 91 کنترل هوشمند در تونلها سبب کاهش حوادث در تونلهای توحید و رسالت شده بود.

وی ادامه داد: تونل نیایش نیز با کمترین حادثه از ابتدای زمان افتتاح آن روبرو بوده که تنها 8 تصادف و 12 نقص فنی در آن رخ داده و می توان نتیجه گرفت مردم نظارت دوربینهای کنترل هوشمند را پذیرفته اند و حتی بالاتر از 60 کیلومتر در این تونل ها رانندگی نمی کنند.

توزیع 330 هزار مجوز طرح ترافیک روزانه در سال 91

بهروز در ادامه با بیان اینکه در سال جاری 330 هزار مجوز روزانه توسط خودروها خریداری شده، گفت: این میزان درسال 92 نیز تغییری نمی کند و تنها قیمت های آن تا 10 صبح متفاوت است.

مدیر عامل مرکز کنترل ترافیک شهر تهران در ادامه با اشاره به گسترش استفاده بلیت های الکترونیکی توسط شهروندان گفت: این بلیط ها به تدریج وارد زندگی مردم شده و سابقه ای 4 ساله دارد.

وی ادامه داد: مردم در حال حاضر پذیرفته اند برای استفاده از اتوبوس باید از کارت استفاده کنند و ما درحال گسترش خدمت این کارتها در پارکهای حاشیه ای و حتی تاکسیها در سال آینده هستیم.

به گفته بهروز، احتمال دارد از این کارتها در میادین میوه و تره بار و فروشگاههای شهروند نیز استفاده شود.

وی با تاکید بر اینکه تلاش می شود درسال آینده چراغهای قرمز هوشمند شود، تصریح کرد: این کنترل هوشمند سبب می شود خودروها قبل از خطوط عابر پیاده بایستند و گرنه جریمه خواهند شد.

مدیر عامل مرکز کنترل ترافیک شهر تهران در ادامه با بیان اینکه مشکلات اقتصادی و تحریم ها سبب برخی از مشکلات در خدمات رسانی این مرکز شد، گفت: هزینه نگهداشت تجهزیات 2.5 برابر شده و برخی خریدها متوقف شد که مردم این دلایل را برای توقف پروژه ها نمی پذیرفتند.

بهروز گفـت: با مشارکت بخش خصوصی برخی از پروژه های به سرانجام رسید و فیبر نوری در پایتخت به130 کیلومتر گسترش یافت و 120 دوربین نظارت تصویری در پایتخت نصب شده که این فراتر از برنامه های ما درسال جاری بود.

وی از هوشمند شدن 45 تقاطع جدید خبر داد و گفت: 15 چراغ هوشمند و 30 چراغ زماندار در تقاطع ها نصب می شود.