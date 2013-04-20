به گزارش خبرگزاری مهر، مازیار حسینی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران دراین خصوص گفت : متعاقب بهره برداری از تونل شمالی پروژه احداث تونل نیایش در بهمن ماه سال 91، تونل جنوبی این طرح عظیم عمرانی نیزبه همراه تونل اتصال مسیر جنوب به شمال تونل کردستان به تونل جنوبی نیایش مورد بهره برداری قرار می گیرد تا تمام بخش های این پروژه عظیم مورد بهره برداری آزمایشی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه تونل جنوبی نیایش تامین‌کننده مسیر تردد غرب به شرق از بزرگراه نیایش به سمت بزرگراه صدر است افزود: تونل جنوبی با توجه به در دست احداث بودن بزرگراه طبقاتی صدرو ملاحظات ترافیکی مترتب برآن ، در دوران بهره برداری آزمایشی از ساعت 10 صبح تا 2 بعدازظهر به روی خودروها گشوده می شود.

بر اساس این گزارش طول تونل جنوبی نیایش بیش از3 کیلومتراست که با افزودن تونل ورودی کردستان،این میزان به6/3 کیلومتر می رسد. مسیر حرکت خودروهادرتونل جنوبی ازغرب به شرق است که از باند جنوبی بزرگراه نیایش آغاز شده و با گذر از زیر خیابان های ولیعصر(عج)،ناهیدغربی،آفریقا، ناهید شرقی و بزرگراه مدرس، به بزرگراه صدر متصل می شود.تونل ورودی کردستان ( اتصال مسیرجنوب به شمال بزرگراه کردستان به تونل جنوبی نیایش ) ارتباط بزرگراه کردستان با تونل جنوبی نیایش را برقرار کرده و در واقع بزرگراه کردستان را از بن بست موجود خارج می کند .

عملیات احداث تونل جنوبی نیایش و ورودی کردستان ، همزمان با تونل شمالی و تونل کردستان به اتمام رسید و بهره برداری از آن به دلیل اجرای پروژه صدر به تعویق افتاد.