هزینه انتخابات باید در لایحه سه دوازدهم پیش بینی شود/رد مصوبه بودجه سه ماهه در شورای نگهبان

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص لایحه سه دوازدهم بودجه سال 1392 که امروز در جلسه شورای نگهبان بررسی شده است،گفت: شورای نگهبان تصویب لایحه بودجه سه دوازدهم سال 1392 را توسط مجلس مغایر قانون اساسی می داند.

وی با بیان اینکه این لایحه برای سه ماهه اول سال 92 پیش بینی شده و قرار است مشابه قوانین بودجه سال 91 عمل شود، گفت: در سال 92 انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را داریم ،درحالی که پیش بینی آن درلایحه بودجه 91 نشده است.

وی تصریح کرد: قرار شده است مجلس هزینه مربوط به انتخابات در سه ماهه اول سال 92 را نیز در لایحه سه دوازدهم پیش بینی کند و سپس لایحه را به شورای نگهبان ارسال نماید.

وی در پاسخ به این سوال که موضوع هزینه انتخابات در صحن علنی مجلس بحث شد و قرار شد دولت از تنخواهی که در اختیار دارد در این خصوص استفاده کند، گفت: در این لایحه یک بند الحاقی و جود دارد که دولت را از پرداختهای دیگر منع می کند، به همین خاطر باید هزینه انتخابات در این لایحه مشخص شود.