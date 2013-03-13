متین ورامین برنده دیدار اول فینال شد/ کار سخت مدافع قهرمانی

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های متین ورامین و کاله آمل در مرحله نهایی مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 17 امروز چهارشنبه در سالن 12 هزار نفری آزادی آغاز شد که طی آن بازیکنان متین ورامین موفق به شکست حریف خود شدند نتیجه این بازی به این شرح زیر است:

* کاله آمل 1- متین ورامین3

( 25 بر 21) ، (21 بر 25)، (29 بر 31)، (25 بر 23)

شاگردان مصطفی کارخانه تا امتیاز 10 گیم اول برتر از کاله بودند اما از این زمان به بعد بازیکنان کاله با انسجام بیشتری در حمله جریان بازی را به سود خود تغییر دادند و برنده این گیم شدند، اگرچه آنها در دو گیم بعدی عملکردی متفاوت داشتند.

بازیکنان متین در گیم دوم با استفاده از ضعف محسوسی که آملی ها در دریافت داشتند برای نفوذ به دفاع آنها استفاده کرده و نتیجه این گیم را از آن خود کردند. آملی ها برای جبران نتیجه از دست رفته در گیم دوم، گیم سوم را خوب آغاز کردند اما با این حال اشتباهات آنها به خصوص در زدن سرویس باعث شد با حریف خود فاصله امتیازی زیادی پیا کنند.

بهروز عطایی برای جبران اختلاف امتیاز ایجاد شده دست به تغییر ترکیب و تاکتیک تیم خود زد و هر کار دیگری لازم بود انجام داد اما شاگردانش وقتی برای اولین بار در این گیم پیش افتادند که متین تا آستانه برد پیش رفته بود اما آنها نتوانستند این برتری را حفظ کنند و نتیجه این گیم را هم واگذارکردند.

در گیم چهارم بازیکنان متین سرویس های هدفمندی زدند. میکائیل تاجر بازیکن این تیم به هم تیمی هایش در کسب امتیاز از این گیم کمک زیادی کرد. همه اینها دست به دست هم داد تا کاله که همچنان در دریافت دچار ضعف بود نتیجه گیم چهارم را هم واگذار کند. وقتی نتیجه این گیم 21 بر 20 به سود متین بود کری خوانی بازیکنان این تیم با کاله موجب توقف چند دقیقه ای در جریان بازی شد.

کاله در حالی نتیجه این دیدار را واگذار کرد که مدافع عنوان قهرمانی است اما متین ورامین نخستین حضور خود را در لیگ برتر تجربه می کند. درهر صورت آملی ها با متحمل شد این شکست و برای دفاع از عنوان قهرمانی خود کار سختی پیش رو دارند.

دیدار دوم تیم های متین ورامین و کاله آمل برای تعیین قهرمان این فصل از مسابقات والیبال لیگ برتر روز جمعه برگزار می شود.