بازیکنانم با کیفیت همیشه بازی نکردند/ پتانسیل جبران را داریم

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز عطایی شامگاه امروز چهارشنبه و پس از پایان دیدار نخست مرحله نهایی لیگ والیبال با حضور در نشست خبری اظهار داشت: بازیکنان متین مستحق پیروزی بودند. اصلا این تیم را دست کم نگرفته بودیم چون وقتی تیمی فینالیست می شود یعنی شایستگی هر نتیجه و بردی را دارد. متین هم یک تیم فینالیست بود.

وی با تاکید بر اینکه بازیکنان متین با تجربه هستند و میانگین سنی آنها بیشتر از کاله است، خاطر نشان کرد: البته در والیبال این حرفها معنی ندارد موفقیت در جهت کار گروهی به دست می آید و باید فقط در زمین برتری را ثابت کرد.

این مربی با بیان اینکه بازی ها در فضایی سالم برگزار شد، خاطرنشان کرد: در دیدار امروز هم داوری اشتباهاتی داشت که باعث شد بازیکنان ما عصبی شوند اما هرگز در روند بازی و نتیجه آن تاثیری نداشت.

"دیدار بعد برای کاله حکم مرگ و زندگی دارد آیا می توانید دراین بازی برنده شوید"؟، سرمربی کاله در پاسخ با این سوال گفت: والیبال فقط زندگی است. ما در بازی امروز از نظر معدل پوئن فقط 4 اختلاف امتیاز کمتر داریم. این اختلافی است که قابل جبران است. کاله پتانسیل جبران این شکست را دارد اما تاکید می کند کار سختی را پیش رو داریم.

عطایی با اشاره به اینکه در جریان بازی برخی از بازیکنان کاله مانند محمد موسوی کنترل خود را از دست داده وعصبی می شدند، گفت: اوج عصبی شدن موسوی زمانی بود که داور یک اشتباه فاحش داشت. با همه اینها بازیکنان باید صبور باشند و بخصوص وی که یک ملی پوش است کنترل بیشتری داشته باشد.

عطایی تاکید کرد: بازیکنان کاله امروز با توانایی واقعی خود بازی نکردند. قطعا در دیدار دوم چنین عملکردی نخواهیم داشت. امروز بدترین حالت کاله بود با این حال هر گیم را فقط با دو اختلاف امتیاز واگذار کردیم. مطمئن باشید می توانیم در بازی جمعه این نتیجه را جبران کنیم.