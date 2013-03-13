شکست کاله کار هر تیمی نیست/ به خود و بازیکنانم می بالم

به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی تیم والیبال متین شامگاه امروز چهارشنبه و در پایان دیدار نخست مرحله فینال مسابقات لیگ برتر در نشست خبری اظهار داشت: بازی در سطح کاملا بالا و تاکتیکی برگزار شد. برای این بازی نیکولایس را از دست دادیم اما طی هفته به گونه ای تمرین کردیم تا بتوانیم جای این بازیکن را پر کنیم. برای این موضوع هر بازیکن باید به اندازه 2 نفر بازی می کرد و واقعا بازیکنانم زحمت کشیدند تا پیروز شدند.

وی تصریح کرد: از نظر مهره، کاله وضعیت بهتری نسبت به ما دارد اما کاملا روی این تیم و بازی تسلط داشتیم. تیمم تاکتیک پذیر و هر برنامه ای را که می خواستم به خوبی انجام داد از این جهت به خودم و تیمم می بالم که توانستیم کاله را با شرایط بهتری که داشت شکست دهیم آن هم با نتیجه 3 بر یک.

کارخانه با تاکید بر اینکه برنده واقعی دیدار امروز تماشاگران متین بودند که پرانرژی این تیم را تشویق کردند یادآور شد: این بازی، بازی رفت بود. باید نتیجه آن را در دیدار دوم هم حفظ کنیم تا بتوانیم به نتیجه برسیم.

سرمربی تیم والیبال متین با تاکید بر اینکه مربی قهرمان طلبی است خاطرنشان کرد: سال گذشته هم به گیتی پسند قول قهرمانی دادم اما مسئولان این تیم با من همکاری نکردند در حالی که امسال از طرف مسئولان ورامین، تیم متین و حتی امام جمعه ورامین پشتیبانی و حمایت لازم از من و تیمم شد. من به والیبال ورامین دین دارم و باید آن را ادا کنم.

این مربی یکی از دلایل پیروزی متین در دیدار فینال لیگ والیبال را دست کم گرفته شدن بازیکنان این تیم از سوی کاله عنوان کرد و گفت: فکر می کنم آملی ها تصور می کردند می توانند به راحتی ما را شکست دهند در حالی که ما برای این بازی برنامه های زیادی داشتیم به گونه ای کار کرده بودیم تا بازیکنان در سرویس و حمله خوب عمل کنند و با استاندارد لازم در این دو فاکتور بتوانند دفاع محکمی هم برابر حملات حریف داشته باشند ضمن اینکه پوئن های منفی ما در بازی امروز کمتر بود.

"شما از تماشاگرانتان به عنوان برنده واقعی یاد می کنید در حالی که پرتاب ترقه از سوی یکی از آنها باعث شد سرمربی تیم ملی ، سالن را ترک کند چرا" ؟، کارخانه در پاسخ به این پرسش گفت من نمی توانم بگویم تماشاگر خاطی ، تماشاگر متین بوده است و این موضوع را هم نمی پذیرم. تماشاگران متین 11 هفته از سوی سازمان لیگ به عنوان بهترین انتخاب شدند اگر هم آنها امروز فحاشی می کنند آن را یاد گرفته اند!

"در مورد قطع شدن برق سالن ورامین در دیدار برابر سایپا هم توضیح می دهید؟ چرا این کار را انجام دادید؟" سرمربی تیم والیبال متین در پاسخ به این پرسش گفت: با توجه به ظرفیت سالن باید قدرت برق به 1500 لوکس برسد. ما هر زمان پخش مستقیم داشتیم با افت برق مواجه شدیم حتی در جریان تمرینات و یکی از دیدارهایمان هم قطعی برق داشتیم. جدا از همه اینها با اینکه متین در کرج بازی داشت و وقتی 2 بر یک جلو بودیم برق سالن قطع شد چرا آن زمان کسی تصور نکرد که کادر فنی حریف اقدام به این کار کرده است؟

مصطفی کارخانه تاکید کرد که اگر پلی آف از مسابقات والیبال لیگ برتر برداشته شود تنش های این رقابت ها کمتر خواهد شد.