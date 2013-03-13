به گزارش خبرنگار مهر، جدال تیم‌های استقلال و العین امارات از ساعت 19 امروز چهارشنبه در ورزشگاه آزادی تهران آغاز شد که حواشی آن به شرح زیر است:

* بازیکنان تیم استقلال ساعت 17:30 وارد ورزشگاه شدند و مورد تشویق هواداران قرار گرفتند این در حالی است العینی‌ها 15 دقیقه زودتر خود را به ورزشگاه رسانده بودند.

* روی اسکوربورد ورزشگاه آزادی به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی به حاضرین در ورزشگاه خوش آمد گفته شد.

* دروازه‌بان تیم العین ساعت 18 وارد زمین چمن شد که بلافاصله تماشاچیان حاضر در استادیوم شعار خلیج فارس ایران را سر دادند و بدین گونه به حمایت از استقلال پرداختند. این شعار بارها در ورزشگاه آزادی طنین انداز شد.

* دستیاران کارلوس کی‌روش به همراه مهدی پاشازاده و مهدی فنونی‌زاده با حضور در جایگاه ویژه این دیدار را نظاره گر هستند.

* سرمربی تیم العین قبل از شروع بازی به سمت قلعه‌نویی رفت و یک هدیه را به رسم یادبود به وی داد.

* ماموران نیروی انتظامی در ورودی ورزشگاه با بلندگو به تماشاچیان خوش آمد می‌گفتند.

* هواداران تیم استقلال در طبقه دوم ورزشگاه یک پرچم بزرگ ایران را به همراه پرچم سه ستاره استقلال نصب کردند.

* فرهاد مجیدی و آرش برهانی بیش از سایر ورزشکاران در این دیدار مورد تشویق قرار گرفتند.