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۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۲۰:۰۳

حاشیه دیدار استقلال - العین؛

طنین انداز شدن شعار خلیج همیشه فارس و هدیه سرمربی العین به قلعه‌نویی

طنین انداز شدن شعار خلیج همیشه فارس و هدیه سرمربی العین به قلعه‌نویی

طرفداران تیم فوتبال استقلال تهران در دیدار برابر العین امارات با سر دادن شعار خلیج فارس ایران به حمایت از نماینده کشورمان پرداختند.

به گزارش خبرنگار مهر، جدال تیم‌های استقلال و العین امارات از ساعت 19 امروز چهارشنبه در ورزشگاه آزادی تهران آغاز شد که حواشی آن به شرح زیر است:

* بازیکنان تیم استقلال ساعت 17:30 وارد ورزشگاه شدند و مورد تشویق هواداران قرار گرفتند این در حالی است العینی‌ها 15 دقیقه زودتر خود را به ورزشگاه رسانده بودند.

* روی اسکوربورد ورزشگاه آزادی به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی به حاضرین در ورزشگاه خوش آمد گفته شد.

* دروازه‌بان تیم العین ساعت 18 وارد زمین چمن شد که بلافاصله تماشاچیان حاضر در استادیوم شعار خلیج فارس ایران را سر دادند و بدین گونه به حمایت از استقلال پرداختند. این شعار بارها در ورزشگاه آزادی طنین انداز شد.

* دستیاران کارلوس کی‌روش به همراه مهدی پاشازاده و مهدی فنونی‌زاده با حضور در جایگاه ویژه این دیدار را نظاره گر هستند.

* سرمربی تیم العین قبل از شروع بازی به سمت قلعه‌نویی رفت و یک هدیه را به رسم یادبود به وی داد.

* ماموران نیروی انتظامی در ورودی ورزشگاه با بلندگو به تماشاچیان خوش آمد می‌گفتند.

* هواداران تیم استقلال در طبقه دوم ورزشگاه یک پرچم بزرگ ایران را به همراه پرچم سه ستاره استقلال نصب کردند.

* فرهاد مجیدی و آرش برهانی بیش از سایر ورزشکاران در این دیدار مورد تشویق قرار گرفتند.

 

 

کد مطلب 2018367

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