جمعه////رودسر همچون الماسی ارزشمند در آغوش کوه و دریا می درخشد/ گردشگران مسحور جلوه ها

به گزارش خبرنگار مهر، رودسر يکي از وسيع ترين شهرستان هاي استان سرسبز گيلان است، مردمي مذهبي و ولايتمدار دارد که با داشتن 700 سردار و سرباز شهيد سرافراز چون لاله زاري سرسبزيست که نام استاندار شهيد گيلان شهيد " علي انصاري " برپيشاني افتخارات دوران به چشم مي خورد.

این شهرستان بر فراز رشته کوه البرز سر بر قله سماموس دارد و دامن کشان در آب هاي درياي خزر خودنمايي مي کند داراي جاذبه هاي بکر و بي بديل طبيعي است، نزديکي بيش از حد کوه و دريا در برخي نواحي رودسر بر جاذبه هاي گردشگري این خطه مي افزايد.

رودسر دارای جاذبه هاي بکر و بي بديل طبيعي است

فرماندار شهرستان رودسر در این باره می گوید: این شهرستان با برخورداری از مواهب طبیعی، امکان تاریخی و سیاحتی از مناطق مسافر پذیر کشور در ایام تعطیلات نوروزی و تابستانی است.

رضا دوست جلالی افزود: تمام مسئولان و دست اندر کاران ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی شهرستان باید برنامه ریزی های مناسب را برای پذیرایی از مسافران و گردشگران داخلی و خارجی انجام دهند.

وی همچنین با تاکید بر معرفی جاذبه‌های بکر گردشگری رودسر با روش‌ های نوین به مسافران و گردشگری اظهارداشت: این شهرستان با داشتن آثار بکر و بی ‌نظیر در استان گیلان جایگاه خاصی دارد.

فرماندار رودسر بر ضرورت بسیج امکانات دولتی و خصوصی برای پذیرایی از مسافران نوروزی تاکید کرد و گفت: گردشگری نقش مهمی در رونق اقتصادی دارد.

رودسر متشکل از چهاربخش است، بخش مرکزي رودسر که منطقه اي ساحلي است، بخش رحيم آباد که منطقه زيبا و کوهستاني است و بخش هاي کلاچاي و چابکسر که هم ساحلي و هم کوهستاني هستند.

مردمان بومي شهرستان بیشتر کشاورز و برنج کار بوده و يا در نواحي کوهستاني باغات چاي، فندق، مرکبات، گل گاوزبان، گل و گياه و در سال هاي اخير کيوي دارند.

ماهيگيري نيز شغل مردم کناره درياي خزر است که مردمان ساحل نشين رودسر از اين شغل مستثني نيستند، همچنين وجود تالاب ها و مرداب هاي مختلف زيستگاه فصلي مناسبي براي پرندگان مهاجر گوناگوني پديد مي آورد که اين خود باعث افزايش جاذبه هاي گردشگري و در فصل صيد، شکار پرندگان وحشي است.

چادر شب از هنر ها و صنایع دستی برجسته رودسر است

انواع هنرها و صنايع دستي از جمله چادر شب بافي، سفالگري، حکاکي و چوب کاري از ديگر راههاي کسب درآمد مردمان اين ناحيه است که کم کم به فراموشي مي رود.

نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی در این ارتباط گفت: رودسر سرشار از جاذبه های طبیعی، تاریخی، مذهبی برای جلب گردشگران است.

محمد مهدی رهبری املشی افزود: موقعیت خاص این شهرستان برای حضور چشمگیر مسافران نوروزی یک ظرفیت بالایی است که باید از این فرصت نهایت استفاده شود.

وی اظهارداشت: استقبال گسترده از مسافران و میهمانان نوروزی فرصت مناسبی است تا مسئولان همت را مضاعف و در راستای زیباتر جلوه دادن جاذبه‌های این شهرستان قدم بردارند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: اقلیم رودسر یکی از مناطق پرجاذبه برای جذب گردشگر است و درآمد حاصل از این صنعت به اشتغال زایی جوانان و کسب درآمد برای شهروندان کمک خواهد کرد.

صنعت گردشگری باعث احیای اقتصاد و اشتغال گیلان می شود

وی درادامه با اعلام اینکه "اهمیت بخش گردشگری کمتر از اهمیت نفت نیست " یادآورشد: بخش گردشگری مانند نفت می تواند به احیای اقتصاد و اشتغال زایی برای بیکاران کمک کند.

رودسر از شمال و شمال شرقي به دريا ي خزر، از جنوب به سلسله جبال البرز و از شرق به شهسوار استان مازندران و از غرب به لنگرود و ديلمان منتهي مي ‌شود.

شهرستان رودسر داراي چهار بخش مرکزي، کلاچاي، چابکسر و رحيم آباد است، قوميت مردم رودسر گيلک و به زبان گيلکي با لهجه بيه پيش (شرق گيلان) تکلم مي ‌‌کنند، مذهب مردم رودسر شيعه جعفري و اثني عشري است.

قسمت کوهستاني این شهرستان خوش آب و هوا و سردسير است و قسمت شمالي آن که در قسمت درياي خزر و جلگه قرار گرفته است معتدل و مرطوب است.

چاي، برنج و مرکبات محصول عمده اين شهرستان است ضمن اينکه فندق، گل گاوزبان، کيوي و فوجي آ نيز در این ناحیه توليد مي شود.

اقتصاد مردم رودسر به دلیل قرار گرفتن در کنار دريا و زمين ‌هاي مناسب بيشتر بر پايه کشاورزي و ماهيگيري استوار است.

از محصولات توليدی در رودسر مي ‌‌توان برنج، چاي، ابريشم، کنف و مرکبات، گندم، جو، فندق، گردو، حبوبات، گل گاوزبان و انواع سبزي را نام برد.

بازار هفتگی در رودسر از رونق فراواني برخوردار است

تنوع و فراواني در رودسر باعث شده است تا بازار هفتگي این شهرستان که در روزهاي يکشنبه داير مي شود از رونق فراواني برخوردار باشد.

بافت چادرشب، لباس قاسم آبادي، حصير، جوراب پشمي، زنبيل، نمد بافي و توليد انواع سراميک و سفال را نام برد که اغلب در يکشنبه بازار رودسر عرضه مي شود.

شهردار رودسر نیز تامین زیرساخت های مورد نیاز را لازمه رونق گردشگری در این شهر دانست و گفت:این منطقه از جاذبه های مختلف و متنوع گردشگری برخوردار است که مورد اقبال بسیاری از گردشگران نوروزی از سراسر کشور است.

عیسی کاظمی با بیان اینکه صنعت گردشگری امروزه در ردیف صنعت های پردرآمد، پاک و کم‌هزینه دنیا قرار دارد بر لزوم افزایش درآمد ارزی و سرمایه گذاری خارجی توجه بیش از پیش به این بخش می‌ تواند زمینه رسیدن به اشتغال کامل، افزایش درآمدارزی، معرفی تمدن و فرهنگ ایرانی به جهانیان، تعامل گسترده و سازنده با کشورهای دنیا، در هم شکستن مرزهای قومی و اقلیتی را فراهم کند.

وی ادامه داد: این شهرستان با داشتن مناطق بکر طبیعی و همچنین آداب و رسوم متنوع مقصد خوبی برای گردشگران است.

شهردار رودسر اظهارامیدواری کرد: با یک برنامه ریزی مناسب بتوان زمینه سرمایه گذاری و اشتغال جوانان را فراهم و شهرستان را در مسیر توسعه، یک گام به جلو حرکت داد.

گردشگری در ردیف صنعت های پردرآمد و پاک دنیا قرار دارد

با این وصف از جاذبه‌هاي گردشگري و تاريخي شهرستان رودسر می توان به ساحل زيبا، پل تاريخي تميجان، مسجد تميجان، گنبد پير محله، قلعه بندبن، چشمه سفيدآب رحيم آباد، منطقه جنگلي و کوهستاني سرولات، چشمه آب معدني سجيران و غیره را نام برد.

" پل تاريخي تميجان " از آثار دوره صفوي و مسجد تميجان از آثار دوره خاندان کيا و گنبد پير محله در روستاي پير محله ماچيان و از عجايب هفتگانه گيلان است، ساخت گنبد مربوط به دوره کيانيان و به صورت هشت ضلعي است.

همچنين " قلعه بندبن " واقع در قاسم آباد عليا است، بندبن روستایي زيبا و تاريخي با مردماني فرهيخته و اهل دانش است که در این قلعه اي سنگي متعلق به دوران باستان وجود دارد. قدمت اين قلعه به هزاران سال پيش باز مي گردد که ساکنان اين نقطه جغرافيایي از آن بعنوان قلعه دفاعي در برابر حملات دشمنان دريایي خود استفاده مي کردند.

در معماري اين قلعه از مواد و ترکيبات خاص و کم نظيري استفاده شده است که با وجود رطوبت شديد هوا، آن را تاکنون پابرجا نگاه داشته است.

منطقه تفريحي اشکور در ارتفاعات ييلاق، شوئيل، آسمانرود و روستاي کاکرود با آسياب هاي آبي از جمله ساير مناطق گردشگری شهرستان رودسر هستند.

همچنین رود معروف پلرود با شاخه هاي کيارود و شيرارود در اين شهرستان جريان دارد.

منطقه بسيار پرجاذبه سفيدآب رحيم آباد رودسر و آبشار زيباي آن با چشمه‌هاي زلال و متعدد که از کوههاي پربرف سرچشمه گرفته و از ميان جنگل ‌هاي انبوه مي ‌‌گذرد.

منطقه جنگلي و کوهستاني سرولات در چابکسر بارودي بسيار پرآب و زلال که نزديکي آن به دريا تلفيقي از يک شاهکار طبيعت است.

چشمه آب معدني سجيران داراي خواص فوق العاده شفابخش

چشمه آب معدني سجيران واقع در روستاي جيرک در يک مسير کوهستاني و در لابلاي جنگل انبوه که داراي خواص فوق العاده شفابخش و مفيد براي بيماري هاي کليوي، کبدي و گوارشي است، همچنين وجود غارهايي مربوط به انسان ‌هاي ماقبل تاريخ در اين منطقه حاکي از زندگي انسان‌هاي اوليه است که مي ‌‌توان به غار ديارجان نزديک آشورآباد و غار کبيران نزديک گرمابه دشت رودسر و غار سرد دره در روستاي شاهيجان اشکور اشاره کرد.

به هر حال مسجد جامع تيمجان و قبور سادات مرعشي، بقعه متبرکه يحي دليجان فرزند امام موسي کاظم (ع)، بقعه متبرکه آقا سيد محمد فرزند امام موسي بن جعفر (ع)، بقعه متبرکه سيد عبداله فرزند امام موسي کاظم (ع)، بقعه متبرکه آقا سيد نصرالدين از نوادگان امام موسي کاظم (ع)، بقعه متبرکه سيد نصرکيا از نوادگان امام موسي کاظم (ع)، بقعه متبرکه سيد مبين از فرزندان امام موسي کاظم (ع)، بقعه متبرکه آقاي سيد معين از فرزندان امام موسي کاظم (ع)، بقعه متبرکه سيد مرتضي از نوادگان امام موسي کاظم (ع)، بقعه متبرکه سيده بي بي سکينه از فرزندان امام موسي بن جعفر (ع) از دیگر جاذبه ها تاریخی و مذهبی این شهرستان است.