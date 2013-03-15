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۲۵ اسفند ۱۳۹۱، ۹:۳۷

علی مهدوی:

امتحانات پایان ترم دانش‌آموزان اصفهانی 25 اردیبهشت ماه 92 آغاز می‌شود

امتحانات پایان ترم دانش‌آموزان اصفهانی 25 اردیبهشت ماه 92 آغاز می‌شود

اصفهان – خبرگزاری مهر: معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: امتحانات پایان ترم دانش‌آموزان اصفهانی به دلیل برگزاری انتخابات از 25 اردیبهشت ماه سال آتی آغاز می‌شود و تا 20 خرداد ماه سال آینده ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی مهدوی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه با اشاره اینکه امسال برای گزینش دانش‌آموزان برای ورود به مدارس استعداد‌های درخشان و نمونه دولتی سه آزمون در سطح استان برگزار می‌شود، اظهار داشت: برگزاری نخستین آزمون مدارس استعداد‌های درخشان و نمونه دولتی برای ورود دانش‌آموزان ابتدایی به دوره راهنمایی صورت می‌گیرد.

وی با تاکید بر اینکه 20 اردیبهشت ماه سال آینده آزمون مدارس استعداد‌های درخشان و نمونه دولتی دانش‌آموزان دوره ابتدایی به راهنمایی در استان برگزار می‌شود، اضافه کرد: آزمون ورود دانش‌آموزان راهنمایی به دوره متوسطه نیز در روز 19 اردیبهشت ماه سال آینده در میان دانش‌آموزان استان اصفهان برگزار می‌شود.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان بیان داشت: از 17 تا 23 فرودین ماه ثبت‌نام دانش‌آموزان متقاضی شرکت در آزمون ورود به رشته ادبیات و علوم انسانی در مدارس استعداد‌های درخشان صورت می‌گیرد

وی با اشاره به اینکه آزمونی نیز برای ورود دانش‌آموزان به رشته ادبیات و علوم انسانی در مدارس استعداد‌های درخشان در استان برگزار می‌شود، ادامه داد: 20 اردیبهشت ماه سال آینده نیز به عنوان زمان برگزاری این آزمون در میان دانش‌آموزان مشخص شده است.

مهدوی تاکید کرد: امتحانات پایان ترم دانش‌آموزان به دلیل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شورا‌ها از 25 اردیبهشت ماه سال آتی آغاز می‌شود و تا 20 خرداد ماه سال آینده ادامه دارد.

وی افزود: امتحانات پایان ترم دوره ابتدایی نیز از ابتدای خرداد ماه سال آینده آغاز می‌شود.

 

کد مطلب 2018840

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