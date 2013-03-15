کاهش 3 درصدی بودجه 92 دانشگاهها/ حذف ردیف مستقل بودجه

قاسم جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اضافه کرد: اساسی ترین کاهشی که در بودجه سال 92 دانشگاهها شاهد آن هستیم بخش پژوهش با 7 درصد کاهش است، اما به عنوان مثال می توان از سهم نفت که 4 دهم درصد است به این بخش اختصاص داد یا بخشی از صندوق توسعه ملی را می توان به نفع پژوهش برداشت کرد و در قانون هم اشاره شده که باید برای شرکت های دانش بنیان مبلغ 3 هزار میلیارد تومان اختصاص داد و امسال حداقل 1000 میلیارد تومان باید برای صندوقهای شکوفایی در نظر گرفته شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید دغدغه دانشجویان را کاهش داد، اظهار داشت: اکثریت نمایندگان مجلس درباره کاهش مبالغ بودجه سال 92 دانشگاهها، آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، همچنین پژوهشگاهها نزدیک به 700 پیشنهاد را مطرح کرده اند، اما فعلاً نمی توان اعتبار جدیدی برای دانشگاهها اختصاص داد.

وی در پاسخ به پرسش مهر که وام شهریه از 170 میلیاردتومان به 130 میلیاردتومان کاهش یافته است با بیان اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی مخالف کاهش 40 میلیارد تومانی وام شهریه سال 92 دانشگاهها بودند، تاکید کرد که این بودجه لایحه تقدیمی دولت است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره میزان کاهش بودجه سال آینده آموزش عالی، گفت: بودجه سال آینده دانشگاهها عملاً حدود 3 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

وی ادامه داد: در لایحه بودجه 92 دانشگاهها بار دیگر در ذیل وزارت علوم قرار گرفتند و ردیف مستقل شان حذف شد اما بار دیگر تلاش خواهیم کرد که این ردیف مستقل برای دانشگاهها اعمال شود.

قاسمی در توضیح این موضوع، اظهار داشت: به ازای تصویب افزایش بخشی از بودجه دانشگاهها، لازم است بودجه ردیفی دیگر را کاهش داد، بخشهای زیست فناوری، نانو، هوافضا از جمله بحثهای جدی و استراتژیک در کمیسیون آموزش مجلس به شمار می آید و باید اقدامات جدی در این زمینه صورت گرفت.