به گزارش خبرنگار مهر، آزادراه تهران - شمال که ساخت آن از حدود 15 سال پیش آغاز شده است به دلیل مشکلاتی مانند عدم تامین اعتبار در طول این مدت پیشرفت چندانی نداشت به همین منظور از حدود دو سال پیش، عملیات عمرانی در این پروژه با سرعت بیشتری انجام گرفت که در نهایت منجر به این شد که قطعه 4 این آزادراه حدفاصل مرزن آباد تا چالوس آماده بهره برداری شود ضمن آنکه قطعه یک هم از کن تا شهرستانک اواخر سال آینده به پایان می رسد.

این آزادراه به طول 121 کیلومتر از 4 قطعه تشکیل شده است که برای قطعات دو و سه آن به طول 74 کیلومتر هنوز پیمانکاری اعلام آمادگی نکرده است اما یک کنسرسیوم داخلی در حال مطالعه طرح است. بنا بر اعلام معاون وزیر راه و شهرسازی، این دو قطعه نیاز به 3 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری دارد.

تخصیص 463 میلیارد ریال در دوسال

در مراسم بازدید خبرنگاران از قطعه 4 این آزادراه که از هفته آینده زیربار ترافیک می رود، احمد صادقی اظهار داشت: ساخت این آزادراه از سال 1376 در قالب 4 منطقه با مشارکت وزارت راه و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی آغاز شد.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، افزود: اما در طول سال های 76 تا 89 این پروژه با 64 درصد پیشرفت فیزیکی همراه بود که با پیگیری های وزارت راه و تخصیص اعتبارات از سال 90 تاکنون سالیانه با 17 درصد پیشرفت فیزیکی همراه بود.

وی با اشاره به اینکه در 14 سال ابتدای پروژه، سالانه تنها 86 میلیارد ریال به این پروژه اختصاص می‌یافت، بیان کرد: در دوسال اخیر 463 میلیارد ریال اعتبار به این پروژه اختصاص یافته است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه یک پیمانکار چینی بصورت فاینایس، ساخت منطقه یک این آزادراه را بر عهده دارد، گفت: این قطعه بطول 23 کیلومتر از تهران تا شهرستانک ادامه دارد که تاکنون احداث تونل‌های آن به پایان رسیده است.

صادقی تصریح کرد: این قطعه تا پایان سال 92 مورد بهره‌برداری قرار می گیرد که 60 کیلومتر مسیر تهران تا چالوس را کوتاه‌تر می‌کند.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل با اشاره به اعلام آمادگی یک کنسرسیوم داخلی برای ساخت قطعات 2 و 3 آزادراه تهران - شمال، بیان کرد: این کنسرسیوم در حال حاضر مشغول مطالعات پروژه است ضمن آنکه اجرای این دو قطعه 3 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری لازم دارد که در صورت فراهم بودن منابع مالی، این 74 کیلومتر آزادراه با 30 کیلومتر تونل، در مدت 3 سال ساخته می‌شود.

تعیین تکلیف قطعات دو و سه در سال آینده

وی در خصوص مشکلات میان این شرکت با بنیاد، اظهار داشت: تعیین تکلیف مشارکت بنیاد و وزارت راه در این پروژه در فروردین‌ماه انجام میگرد و اواخر فروردین‌ماه سال آینده درباره عملیات اجرایی قطعات 2 و 3 آزادراه تهران شمال صحبت‌های مفصلی با رسانه‌ها خواهم داشت.

صادقی با اشاره مشخصات فنی پروژه، گفت: قطعه 4 آزادراه 4 دستگاه تونل به طول 1700 متر دارد و تاکنون خط‌کشی‌های مسیر انجام شده و روشنایی‌ها هم نصب شده است تا به زودی مورد افتتاح رسمی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه این قطعه در نوروز آماده استقبال از مسافران است، بیان کرد: کاهش یک ساعته زمان سفر و صرفه‌جویی سالانه 15 میلیارد تومان سوخت به همراه کاهش هزینه‌های تصادفات رانندگی به 20 میلیارد تومان از مزایای افتتاح قطعه 4 آزاد‌راه است.

معاون وزیر راه و شهرسازی به عیدی دولت به مسافران در نوروز امسال اشاره کرد و افزود: مسافران در زمان عبور از این قطعه به مدت یک ماه عوارضی را پرداخت نمی کنند و پس از پایان فروردین درباره نحوه دریافت عوارض و نرخ عوارض اطلاع‌رسانی می شود.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل به تعریض محور قدیم این منطقه اشاره کرد و افزود: ساختمان ثابتی برای حضور پلیس راه در قطعه 4 احداث میشود تا در طول مسیر مشکلی بوجود نیاید.

صادقی با بیان اینکه 98 درصد طلب معارضان این قطعه پرداخت شده است، اضافه کرد: در جریان احداث این قطعه در منطقه سینوا از شهرستان چالوس، بیش از 50 خانه به دلیل رانش از بین رفت که خسارات مردم کاملاً به آنها پرداخت شد.

وی در خصوص پرداخت طلب پیمانکاران، گفت:امسال بیش از 100 میلیارد تومان بدهی پیمانکاران از سوی وزارت راه پرداخت شده است.