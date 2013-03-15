«شاهنامه شاه تهماسب» به بازار کتاب آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، شاهنامه هوتون یا شاهنامه شاه تهماسب در برگيرنده 300 تصوير مینیاتور، چاپ موزه متروپوليتن و دانشگاه ييل، به تازگی در فروشگاه مركزی شهركتاب عرضه شده است. این کتاب در کارگاه هنری شاه تهماسب صفوی و به دستور او در مدت 20 سال گردآوری و سپس با نيت دستيابی به صلح پايدار به سلطان عثمانی اهدا شد. بعد از مدتی این اثر نفیس توسط خانواده رچیلد -یکی از ثروتمندان معروف انگلیسی - خریداری شد كه پس از مرگ رچیلد پدر، از سوی وراث او به شخصی به نام هوتون فروخته شد.

در زمان حکومت پهلوی دوم و بر اساس پیشنهاد هوتون، هیئتی ايرانی برای بازدید از این کتاب انتخاب شدند که این هیئت موافق خرید کتاب به مبلغ بیست میلیون دلار نبودند. پس از مرگ هوتون، ورثه حدود 77 قطعه از تصاویر مینیاتوری کتاب شاهنامه را بابت مالیات بر ارث به موزه مترو پولیتن واگذار کردند. تعداد دیگری از این مینیاتورهای نفیس نيز در حراج های ساتبی و کریستی به فروش رفتند و باقی این مجموعه که شامل متن کامل شاهنامه و حدود 117 تصویر همراه با قاب است، در زمان ریاست جمهوری آيت الله هاشمی رفسنجانی توسط زنده‌یاد حسن حبیبی معاون رییس جمهور، با تابلوی دکونینگ نقاش آمریکایی، از موزه هنرهای معاصر ایران معاوضه شد.

آخرین برگ فروخته شده از این مجموعه نفیس در گالری ساتبی از سلطان محمد نقاش که متعلق به پروفسور ولش استاد دانشگاه هاروارد در رشته هنرهای زیبا بوده، به مبلغ تقریبی 12 میلیون و 500 هزار پوند به فروش رسیده است.

این شاهنامه 12 سال در دانشگاه هاروارد مورد مطالعه و تحقیق بوده و با توجه به اینکه هیچ‌ یک از تابلوها دارای امضا نیستند، مورد تجزیه و تحليل قرار گرفته تا مشخص شود که هر اثر، متعلق به كدام هنرمند بوده است. در سال 1981 و پس از گذشت 12 سال این کتاب در دو مجلد توسط دانشگاه هاروارد در 700 نسخه شماره شده به طبع رسید، که از این نسخ مطبوع تعداد اندکی به چاپ رسید. همچنین خلاصه‌ای از کتاب به همراه مجموعه کامل مینیاتورهای شاهنامه شاه تهماسب به سه زبان انگلیسی، فرانسه و آلمانی با تصاویر کامل رنگی توسط موزه متروپولیتن و دانشگاه ييل به چاپ رسیده است.ژ

«شاهنامه شاه طماسب» در 228 صفحه با دو جلد گالينگور و چرمی و در قطع رحلی بزرگ منتشر شده است. اين اثر در حال حاضر در بخش كتاب‌های خارجی فروشگاه مرکزی شهرکتاب عرضه می‌شود.