مسئولان مقصر تورم و كاهش قدرت خريد مردم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جواد طاهري در خطبه هاي نماز جمعه اين هفته آشخانه با اشاره به 26 اسفندماه و سالروز درگذشت جانسوز يادگار امام؛ حجت الاسلام حاج سيداحمد خميني در سال 1373 عنوان كرد: حاج سيداحمد بيشترعمر مفيد خود را در خدمت امام(ره) و براي امام و اهداف نظام و انقلاب گذرانيد و امام خميني(ره) در مورد او فرمودند كه عزيزترين افراد براي من است.

وي اظهار داشت: مرحوم سيداحمد خميني در راه انقلاب و اسلام رنج هاي زيادي متحمل شد و تلاش و فعاليت چشمگيري كرد و در اين راه نيز هيچ گاه زير بار پذيرش زر و زور و تزوير دشمنان انقلاب نرفت.

خطيب نماز جمعه آشخانه در بخش ديگري از سخنان خود به فرمايشات مقام معظم رهبري در جمع خبرگان ملت پرداخت و گفت: بنا به فرموده رهبري ضرورت نگاه بلندمدت در مسير حركت به سوي آرمان ها، ايمان به اسلام، عزم راسخ و داشتن روحيه و اميد از عوامل اصلي موفقيت ها به شمار مي آيند.

وي افزود: از نشانه هاي پيشرفت نظام اسلامي ايران نيز سراسيمگي، عصبانيت و شدت عمل دشمن است و به همين دليل نيز شرايط كنوني نسبت به دوران مبارزه رودررو دشوارتر شده است.

حجت الاسلام طاهري در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به افزايش تورم و كاهش قدرت خريد مردم در ماه هاي اخير افزود: تورم و كاهش قدرت خريد مردم در جامعه وجود دارد و مسبب شرايط فعلي نيز تحريم هاي دشمنان و كوتاهي مسئولان مربوطه است.

وي تصريح كرد: تورم، كاهش قدرت خريد مردم و كمبود اشتغال در جامعه تقصير مسئولان و نتيجه عملكرد نادرست آنها است و اگر اسم آمريكا را مي آوريم، مي خواهيم بگوييم گرگي كمين كرده و منتظر حمله است.