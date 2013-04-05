محمود بهمنی در گفتگو با مهر درباره وضعیت اقتصاد ایران در سال 92 گفت: باتوجه به روند کنونی متغیرهای اقتصادی، باید اذعان کرد که کاهش نرخ تورم و کنترل نوسانات بازار ارز دو دغدغه مهم بانک مرکزی برای سال 92 خواهد بود.

وی با بیان اینکه روند برخی اجزای شاخص قیمت مصرف کننده در ماه‌های اخیر نشان از کاهش پتانسیل و شتاب تورمی آتی دارد، افزود: با این وجود، بانک مرکزی در تلاش است با هماهنگی شورای پول و اعتبار و مساعدت قوای دیگر، از همه راهکارهای ممکن برای کنترل بیشتر شتاب تورم بهره ببرد.

رئیس کل بانک مرکزی بر هماهنگ شدن الگوی تجارت خارجی با الگوی درآمدهای ارزی تاکید کرد و اظهارداشت: علاوه بر آنچه که در اختیار بانک مرکزی است، اصلاح کامل انتظارت تورمی و اعاده آرامش خاطر به فعالان بازار از حیث زیست‌های غیراقتصادی، باز شدن مطلوب مجاری تجاری و افزایش درآمدهای ارزی موکول به رویدادهای آتی در مذاکرات سیاسی نیز است و طبعا این بانک صرفا در دامنه تحت اختیار و نفوذ خود می‌تواند برنامه‌ریزی و اقدام کند.

بهمنی درباره سرنوشت چک‌های رمزدار بین بانکی گفت: بانک مرکزی در پایان سال با فشاری که بر بانکها به منظور تنظیم منابع مصرفی‌شان آورد، آنها را مکلف کرد منابع را طوری تنظیم کنند که کلیه چک‌های رمزدار توسط بانکها قابل دریافت باشد.