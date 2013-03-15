اعزام 150 نظامی از سوی اسلواکی/ طرح حمله به فرودگاه هرات خنثی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "عبدالمعروف راسخ" سخنگوی والی بدخشان به شینهوا گفت: در جریان عملیات نیروهای امنیتی افغانستان برای سرکوب طالبان در این ولایت در 315 کیلومتری شمال شرق شهر کابل، یک فرد مسلح کشته و 10 فرد دیگر بازداشت شدند.

وی افزود: این عملیات تا زمان نابودی طالبان یا بازداشت و خلع سلاح آنها ادامه خواهد داشت.

بدخشان که یکی از ولایت های نسبتا آرام افغانستان به شمار می رود، از اوایل سال جاری تاکنون صحنه درگیری نیروهای امنیتی و طالبان بوده است.

خبر دیگر اینکه " مارتین گلواچ " وزیر دفاع اسلواکی اعلام کرد که این کشور 150 نظامی را به عنوان بخشی از عملیات ویژه آموزش نیروهای افغانی در قالب نیروهای بین المللی که وظیفه برقراری امنیت را در افغانستان برعهده دارند، در دو مرحله به این کشور اعزام می کند.

وی افزود: شمار دقیق نیروهای اعزامی پس از مذاکره با همپیمانانمان تعیین می شود.

هزینه استقرار نظامیان اسلواکی از سوی بودجه وزارت دفاع تامین شده و آمریکا نیز 20 میلیون یورو به اسلواکی کمک می کند

همچنین "نصرالله نصیری" یک سخنگوی نظامی اعلام کرد: نیروهای امنیتی افغانستان با بازداشت یک عضو طالبان، طرح حمله به فرودگاه نظامی در ولایت هرات در غرب این کشور را خنثی کردند.