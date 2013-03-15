  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۲۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۰۸

تحولات افغانستان/

اعزام 150 نظامی از سوی اسلواکی/ طرح حمله به فرودگاه هرات خنثی شد

اعزام 150 نظامی از سوی اسلواکی/ طرح حمله به فرودگاه هرات خنثی شد

بازداشت 10 عضو طالبان، اعزام 150 نظامی اسلواکیایی به افغانستان و خنثی شدن یک حمله تروریستی در هرات از جمله رویدادهای اخیر این کشور به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، "عبدالمعروف راسخ" سخنگوی والی بدخشان به شینهوا گفت: در جریان عملیات نیروهای امنیتی افغانستان برای سرکوب طالبان در این ولایت در 315 کیلومتری شمال شرق شهر کابل، یک فرد مسلح کشته و 10 فرد دیگر بازداشت شدند.

وی افزود: این عملیات تا زمان نابودی طالبان یا بازداشت و خلع سلاح آنها ادامه خواهد داشت.

بدخشان که یکی از ولایت های نسبتا آرام افغانستان به شمار می رود، از اوایل سال جاری تاکنون صحنه درگیری نیروهای امنیتی و طالبان بوده است.

خبر دیگر اینکه " مارتین گلواچ " وزیر دفاع اسلواکی اعلام کرد که این کشور 150 نظامی را به عنوان بخشی از عملیات ویژه آموزش نیروهای افغانی در قالب نیروهای بین المللی که وظیفه برقراری امنیت را در افغانستان برعهده دارند، در دو مرحله به این کشور اعزام می کند.

وی افزود: شمار دقیق نیروهای اعزامی پس از مذاکره با همپیمانانمان تعیین می شود.

هزینه استقرار نظامیان اسلواکی از سوی بودجه وزارت دفاع تامین شده و آمریکا نیز 20 میلیون یورو به اسلواکی کمک می کند

همچنین "نصرالله نصیری" یک سخنگوی نظامی اعلام کرد: نیروهای امنیتی افغانستان با بازداشت یک عضو طالبان، طرح حمله به فرودگاه نظامی در ولایت هرات در غرب این کشور را خنثی کردند.

 

 

کد مطلب 2019065

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها