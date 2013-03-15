رجعت نشان دولتی نیست که به سینه افراد بچسبد/ مصاحبه رسانه ملی با کاندیداهای احتمالی تبلیغ زودرس است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله احمد جنتی در خطبه های نماز جمعه امروز تهران با اشاره به ارسال پیام رئیس جمهور پس از مرگ چاوز در خصوص رجعت وی اظهار کرد: پیامی که برای درگذشت چاوز ارسال شد بدعتی بود که گذاشته شد. بعضی ها موضوع رجعت را بیان کردند که ای کاش پیش از اینکه بخواهند چنین حرفی بزنند چهار کلام درس می خواندند و یک چیزی یاد می گرفتند سپس این موضوعات را مطرح می کردند.

وی با بیان اینکه مسئله رجعت یک موضوع نقلی است، افزود: این موضوع یک نشان دولتی نیست که به هر کسی بخواهید بدهید و به سینه اش بچسبانید بر فرض که چاوز خیلی خوب، مردم دار و به لحاظ سیاسی با ما هماهنگ اما او یک غیر مسلمان است، اگر هم مسلمان بود با چه دلیل و برهانی می گوییم رجعت می کند این موضوع درست نیست و امیدوارم تکرار نشود.

خطیب جمعه موقت تهران گفت: نمی دانم برخی از بیان چنین موضوعاتی چه اهدافی را دنبال می کنند، با این حرفی که درباره چاوز گفته شد علما و مراجع ناراحت شدند. این افراد نباید به همین راحتی هرحرفی را و هر عنوانی را که می خواهند بزنند و به کسی نسبت بدهند.

وی با اشاره به مسئله انتخابات و با بیان اینکه ممکن است تا پیش از انتخابات نتواند خطبه دیگری در نماز جمعه تهران بخواند ادامه داد: 32-33 سال است که انتخابات در کشور برگزار می شود و مردم همیشه در صحنه بوده اند . انتخابات در ایران آزادترین انتخابات است و مردمسالاری دینی در آن حاکم چرا که همه می توانند در انتخابات ثبت نام کنند، تایید صلاحیت بر اساس قانون صورت می گیرد و مردم به هر کسی که بخواهند رای می دهند.

رسانه ملی نباید با کسانی که در معرض کاندیداتوری هستند مصاحبه کند، این تبلیغ زودرس است

آیت الله جنتی گفت: قطعا در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده انتخاباتی می خواهیم که آرام، بر اساس انتخاب مردم و الگویی برای جهان باشد . رسانه ها هم باید در این راه کمک کنند. رسانه ملی نباید با کسانی که در معرض کاندیداتوری هستند مصاحبه کند، این تبلیغ زودرس است که نباید انجام شود. سایر رسانه ها هم باید مردم را برای شرکت در انتخابات آماده کنند تا آگاهانه و هوشمندانه در این عرصه حضور یابند.

وی با انتقاد از موضوع تخریب چهره ها برای حضور در انتخابات با بیان اینکه بعضی ها از این تخریب ها نتایجی گرفتند تصریح کرد: تخریب اشخاص خلاف شرع، قانون و اخلاق است و هر کسی این کار را انجام بدهد صلاحیت برای هیچ پستی ندارد.

آیت الله جنتی افزود: آیا آبروی افراد را بردن درست است؟ اختلاف درست کردن که بر مبنای فرمایشات رهبری خیانت به کشور است یک امر مذموم است و این توصیه رهبری باید در معرض دید افراد باشد تا بدانند این اقدامات نباید در کشور انجام بشود.

دبیر شورای نگهبان با تاکید بر اینکه باید آرامش در کشور حفظ شود تا مردم به جان یکدیگر نیفتند، از گرانی های کمرشکن انتقاد کرد و یادآور شد: نمی توانیم از افراد بی بضاعت غافل باشیم، امیدواریم در آینده وضعیت بهتر شود. البته گرانی ها عواملی داشته که یکی از آنها تحریم بوده است اما گویا عده ای می خواهند همه این موضوعات را به گردن تحریم ها بیندازند غافل از اینکه مدیریت غلط و سیاست های نادرست هم در کار بوده است و تحریم بخش اندکی از موضوع را شامل می شود.

علاوه بر پلمپ مغازه گرانفروشان، گرانفروش را هم باید مجازات کرد

وی اضافه کرد: متاسفانه در موضوع گرانی ها نظارت کافی نیست باید جلوی گرانفروشی را گرفت و علاوه بر پلمپ مغازه های گرانفروش، افراد گرانفروش را مجازات کرد. همچنین در مبارزه با فساد که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بود اقدامی انجام نشد که اگر در این خصوص اقدامات لازم صورت می گرفت مشکلات امروز کمتر بود.

آیت الله جنتی با تاکید بر اینکه مردم باید در شرایط فعلی صبر، هوشیاری و آینده نگری داشته باشند خاطر نشان کرد: 34 است که با چالش ها و مشکلات دست و پنجه نرم می کنیم و نتایج آن را همه دیده ایم. مردم ایران می خواهند قدرت های سلطه گر را سر جایشان بنشانند و اهداف بلندی در نظر دارند که به آسانی به دست نمی آید. طبیعی است که مشکلاتی در مقابل این رویکرد به وجود بیاید که یکی از این مشکلات گرانی هاست البته ما باید به فکر نتایج ناشی از خواسته هایمان باشیم.

وی گفت: کار به جایی رسیده است که آمریکایی ها به پیشرفت های ملت ایران اعتراف می کنند. این نشان می دهد که در عین سختی های موجود پیشرفت های مهمی در حوزه های علمی، فناوری، نظامی و اقتصادی داشته ایم. ما اکنون جنگنده رادارگریز می سازیم که به نظام و مردم ایران آبرو می دهد. هنوز هم دشمن نمی تواند این موفقیت ها را باور کند.

خطیب جمعه تهران با بیان اینکه باید مشکلات را تحمل کنیم اگر چه سخت است ولی چاره ای نداریم اظهار کرد: آیا باید آمریکا را خوشحال کنیم، سر و صدا و آشوب کنیم یا نظام را تخریب نماییم؟ دشمنان به تحریم های فلج کننده دل خوش کرده بودند و اینکه مردم بر اساس سختی و گرانی ها دل از نظام می برند اما در 22 بهمن دیدید که آنچه آنها می خواستند نشد. آنها فکر می کردند نظام عقب نشینی می کند اما مردم و مسئولان ایستادند و خواسته آنها محقق نگردید.

وی افزود: دشمنان فهمیدند که با ایستادگی هایی که ملت ایران دارد باید پافشاری بر خواسته های نامعقول خود را کم کنند اینجا بود که در نشست آلماتی کوتاه آمدند اما هنوز تا نقطه مطلوب خیلی فاصله داریم. اینها به جای اینکه از ابتدا ایران هسته ای را بپذیرند بر خواسته های نامشروع خود ایستادگی کردند اما در نهایت با حقوق حقه ملت ایران موافقت خواهند کرد.

هیچ کس باور نمی کند آمریکا در کشتار شیعیان پاکستان نقش نداشته باشد

آیت الله جنتی در بخش دیگری از خطبه دوم نماز جمعه تهران با اشاره به کشتار شیعیان در پاکستان یادآور شد: کسی که باور نمی کند آمریکا در این موضوع نقش نداشته باشد هدف آنها اختلاف افکنی بین شیعه و سنی و آواره کردن شیعیان از محل زندگی خود است. از مواضعی که مراجع، حوزه های علمیه و صدا و سیما در مقابل این موضوع گرفتند قدردانی می کنم .

وی در پایان خطاب به مردم گفت مواظب باشید که در ایام عید گناه، اسراف و ریخت و پاش بیجا نکنید بهتر است که در این ایام به فکر فقرا و مستضعفان هم باشیم.

پرهیز از رفتارهای آزاردهنده اجتماعی لازمه سبک زندگی اسلامی است

آیت الله احمد جنتی در خطبه های اول نماز جمعه تهران نیز با اشاره به طرح موضوع سبک زندگی از سوی رهبر معظم انقلاب تصریح کرد: موضوعی که ایشان به عنوان سبک زندگی مطرح کردند موضوع درست و به جایی بود و رسانه ها هم به آن پرداختند. سبک زندگی مد نظر اسلام و قرآن زندگی پاک و پاکیزه است که در آن مردم زندگی را بر خود تلخ نمی کنند.

آیت الله جنتی با برشمردن عادات و رفتار مذمومی که باعث آزار و رنجش دیگران می شود به احادیثی در خصوص اذیت و آزار مومنان و هم خویشان اشاره کرد و پرهیز از این رفتارها را لازمه سبک زندگی صحیح اسلامی برشمرد.

وی از مومنان خواست تا با خدا پیمان ببندند تا در سال جدید خصوصیات اخلاقی که باعث آزار دیگران می شود را کنار بگذارند اظهار کرد: باید در مورد مشکلات مالی و اقتصادی اقشار مردم جامعه حساس بود و به آنها کمک کرد. در این راستا تنها به کمک به نهادهایی نظیر کمیته امداد نباید اکتفا کنیم.

خطیب نماز جمعه تهران در پایان از مردم خواست تا در مسافرت های نوروزی در رانندگی به نکات ایمنی توجه داشته باشند تا حادثه ای برای آنان و دیگران به وجود نیاید.