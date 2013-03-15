تاکید بر رفع مشکلات معیشتی مردم/ به پرستاران توجه ویژه شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری در خطبه‌های عبادی سیاسی این هفته نماز جمعه یزد اظهار داشت: کسانی که در نظام جمهوری اسلامی مقام خدمتگزاری را دارند، باید بدون هیچ کم و کاستی در راستای خدمت‌رسانی به مردم تلاش کنند و خدمت کردن به مردم را افتخار بدانند.

وی ادامه داد: در ایام پایانی سال که موضوع خرید و تامین نیازهای مردم بیش از هرزمانی مطرح است، کنترل قیمت‌ها و تامین نیازهای معیشتی مردم نيز همت بیشتری می‌طلبد.

ناصري با اشاره به در پیش بودن موضوع انتخابات ریاست جمهوری بیان داشت: مسئولان به جای پرداختن به بازی‌های سیاسی و دامن زدن به اختلافات، به معضل گرانی و مشکلات اقتصادی مردم که بسیاری از اقشار جامعه را تحت فشار قرار داده است، رسیدگی کنند.

وی ادامه داد: درست است که مسئله انتخابات مهم است اما اصل انتخابات با حضور مردم و برای مردم برگزار می شود و باید ابتدا مردم را در نظر داشت و به دور از جناح بندی ها مشکلات مردم را در اولویت قرار داد.

خطیب جمعه یزد، هرگونه جناح بندی و صف آرایی احزاب به دور از دغدغه خدمت به مردم را خیانت خواند و افزود: اینکه عده ای بخواهند خود را مطرح کنند و جناح و حزب خود را به مردم معرفی کنند اما تلاشی برای مشکلات مردم نداشته باشند، خیانت به نظام، انقلاب و مردم است.

وی با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه نظام گفت: مسئولان باید طوری در حوزه کاری خود برنامه‎ریزی کنند که مسائل و مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم در آستانه سال نو را کمتر باشد نه اینکه خانواده‌ای در تامین نیاز خود هم درمانده باشد.

ناصري در بخش دیگری از خطبه های خود با تبريك به مناسبت فرا رسیدن ميلاد با سعادت حضرت زينب كبري(س) و روز پرستار گفت: قشر پرستار در جامعه از جمله زحمتكشانی به شمار مي ‌روند كه همواره دغدغه خدمت و رسيدگي به مشكلات بيماران را دارند.

خطیب جمعه یزد افزود: تلاش و کوشش پرستاران بسیار حساس تر و مهمتر از کار پزشکان برای درمان است چرا که مراقبت های شبانه روزی این عزیزان و مصرف به موقع داروها توسط انها در بهبودی بسیار موثر است.

وي با تاكيد براينكه زحمات پرستاران بايد مورد توجه مسئولان قرار گیرد و شان و منزلت آنها حفظ شود، تصريح كرد: پرستاران در حیطه وظیفه خود زحمات طاقت فرسايي مي‌ كشند و بايد براي رفع مشكلات آنها تلاش كرد.

آیت‌الله ناصری عنوان کرد: حضرت زينب (س) با تحمل و بردباري خود به بانوان ما درس ایثار و فداکاری داد و پرستاران بايد ايشان را الگو و سرمشق خود قرار دهند.