پیام تبریک اسد برای رئیس جمهور جدید چین/ تاکید دولت بر انجام گفتگوی فراگیر ملی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در پیامی برای شی جین پینگ رئیس جمهوری جدید چین، انتخاب وی به این سمت را تبریک گفت.



اسد در این پیام با آرزوی موفقیت برای رئیس جمهوری جدید چین ابراز اطمینان کرد که تقویت و گسترش روابط دوجانبه میان دو کشور دوست(سوریه و چین) در راستای منافع دو ملت ادامه یابد.



خبر دیگر اینکه کمیته وزارتی مامور پیگیری برنامه سیاسی برای حل بحران سوریه به ریاست وائل الحلقی نخست وزیر این کشور با رئیس شورای امنای انجمن خانواده سوریه و اعضای این شورا که نمایندگانی از طیفهای مختلف جامعه سوریه از جمله برخی عشایر را در بر می گیرد، دیدار کرد.



الحلقی بر توانمندی ملت سوریه برای پشت سرگذاشتن این بحران به لطف ایستادگی و مقاومت و وحدت و انسجام و اقتدار ارتش سوریه در دفاع از امنیت و ثبات سوریه و پیگرد گروههای تروریستی مزدور تاکید کرد.



الحلقی تصریح کرد دولت سوریه به ارتباط با تمام گروههای سیاسی و اجتماعی که به حل ملی در داخل اعتقاد دارند به منظور قرار گرفتن در کنار گزینه های ملت سوریه بر اساس اصول ملی ادامه می دهد.



نخست وزیر سوریه، اقدامات و ضمانتهای قضایی و امنیتی برای هر کس که تمایل دارد به کشور برگردد و در گفتگوی ملی مشارکت کند، ارائه کرد.



الحلقی با اشاره به بازگشت دهها خانواده رانده شده به کشور و ارائه تسهیلات لازم به آنها از سوی دولت بر تلاش برای حل مسائل افراد بازداشت شده، ربوده شده و افرادی مسلحی که زبان عقل را بر زبان سلاح ترجیح می دهند، تاکید کرد.



خبر دیگر اینکه نشست فوق العاده شورای امنیت روسیه با محوریت موضوع سوریه برگزار شد. دیمیتری پسکف مشاور رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد ولادیمیر پوتین نشست فوق العاده ای را با اعضای شورای امنیت روسیه برگزار کرد که طی آن تحولات سوریه و به طور کلی خاورمیانه مورد بررسی قرار گرفت.



از سوی دیگر میخائیل بوگدانف نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور خاورمیانه با ریاض حداد سفیر سوریه در مسکو دیدار کرد که طی آن تحولات سوریه بررسی شد.





