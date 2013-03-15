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۲۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۴۰

یک مخالف سوری خبر داد؛

آموزش نظامی مخالفان توسط افسران آمریکایی در اردن/اعزام 300 فرد مسلح به سوریه

آموزش نظامی مخالفان توسط افسران آمریکایی در اردن/اعزام 300 فرد مسلح به سوریه

یکی از رهبران مخالف سوری از آموزش نظامی مخالفان سوری توسط افسران آمریکایی در اردن و بازگشت 300 نفر از این افراد به سوریه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از رهبران مخالف دولت سوریه در گفتگو با رویترز اذعان کرد اولین گروه از مخالفان سوری که توسط افسران آمریکایی و سرویس های اطلاعاتی اردن درباره چگونگی استفاده از سلاح های ضد تانک و ضد هوایی آموزش دیده بودند در حال بازگشت به سوریه هستند.

این منبع که خواست نامش فاش نشود افزود: شمار افراد آموزش دیده بالغ بر 300 نفر است. این موضوع حساس است، اما ارتش آمریکا و سرویس های اطلاعاتی، برخی مخالفان سوری را آموزش نظامی می دهند.

وی در ادامه گفت: برخی مقامات آمریکایی چند ماه پیش با رهبران مخالف دولت سوریه تماس گرفته بودند و پیشنهاد کمک را مطرح کرده بودند. افراد آموزش دیده از اهالی حومه دمشق و درعا یعنی مناطقی که به راحتی می توان از طریق آنها به اردن سفر کرد محسوب می شوند.

چنین اقداماتی از سوی آمریکا و کشورهای عربی و غربی در حالی صورت می گیرد که مقامات این کشورها به ویژه آمریکا ادعا می کنند خواهان حل بحران سوریه هستند، اما در عین حال با آموزش نظامی به مخالفان سوری و حمایت مالی و تسلیحاتی از آنها به عاملی برای کشتار و تخریب بیشتر در سوریه تبدیل شده اند، هر چند انگلیس به صراحت خواستار حمایت نظامی گسترده از گروههای مسلح در سوریه شده است.

کد مطلب 2019078

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