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۲۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۵۵

وزارت خارجه سوریه خطاب به لبنان: خویشتن داری ارتش سوریه تا ابد ادامه نخواهد داشت

وزارت خارجه سوریه خطاب به لبنان: خویشتن داری ارتش سوریه تا ابد ادامه نخواهد داشت

وزارت خارجه سوریه خطاب به مقامات لبنانی اعلام کرد که خویشتن داری ارتش سوریه در برابر تروریست هایی که از لبنان وارد خاک سوریه می شوند همیشگی و بی نهایت نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، وزارت امور خارجه سوریه در نامه ای برای وزارت خارجه لبنان اعلام کرد: نیروهای مسلح سوریه همچنان خویشتن داری می کنند و به گروه های مسلحی که از اراضی لبنان وارد سوریه می شوند تیراندازی نمی کنند، اما این مسئله تا ابد ادامه نخواهد داشت.

وزارت خارجه سوریه تاکید کرده است: سوریه از طرف لبنانی انتظار دارد اجازه ندهد گروه های مسلح از مرزهای این کشور عبور کنند، زیرا این گروه ها امنیت ملت سوریه را هدف قرار می دهند و حاکمیت سوریه را نقض می کنند و این گروه های مسلح از روابط برادرانه و دوستانه لبنان و سوریه سوء استفاده می کنند.

در ادامه این نامه آمده است: گروه های تروریستی مسلح طی 36 ساعت گذشته در برخی مناطق همچون "عین الشعره"، "الجوسیه" و حومه "تلکلخ" با نیروهای گارد مرزی سوریه درگیر شده اند و این درگیری تاکنون ادامه دارد که منجر به کشته و زخمی شدن شماری از تروریست ها و وادار کردن آنها به عقب نشینی به اراضی لبنان شده است.

کد مطلب 2019194

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