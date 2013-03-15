وزارت خارجه سوریه خطاب به لبنان: خویشتن داری ارتش سوریه تا ابد ادامه نخواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، وزارت امور خارجه سوریه در نامه ای برای وزارت خارجه لبنان اعلام کرد: نیروهای مسلح سوریه همچنان خویشتن داری می کنند و به گروه های مسلحی که از اراضی لبنان وارد سوریه می شوند تیراندازی نمی کنند، اما این مسئله تا ابد ادامه نخواهد داشت.

وزارت خارجه سوریه تاکید کرده است: سوریه از طرف لبنانی انتظار دارد اجازه ندهد گروه های مسلح از مرزهای این کشور عبور کنند، زیرا این گروه ها امنیت ملت سوریه را هدف قرار می دهند و حاکمیت سوریه را نقض می کنند و این گروه های مسلح از روابط برادرانه و دوستانه لبنان و سوریه سوء استفاده می کنند.

در ادامه این نامه آمده است: گروه های تروریستی مسلح طی 36 ساعت گذشته در برخی مناطق همچون "عین الشعره"، "الجوسیه" و حومه "تلکلخ" با نیروهای گارد مرزی سوریه درگیر شده اند و این درگیری تاکنون ادامه دارد که منجر به کشته و زخمی شدن شماری از تروریست ها و وادار کردن آنها به عقب نشینی به اراضی لبنان شده است.