پرسپولیس فهرست 17 نفره اعلام کرد/ کاپیتان پرسپولیس قهر کرد؟!

به گزارش خبرنگار مهر، در فهرست بازیکنان پرسپولیس در بازی مقابل مس کرمان به جای نام 18 بازیکن، نام 17 بازیکن قید شده که در این فهرست نام هادی نوروزی به چشم نمی خورد. این در حالی است که یحیی گل‌محمدی سرمربی تیم پرسپولیس در نشست خبری پیش از دیدار تیم های فوتبال مس و پرسپولیس اعلام کرده بود که فقط علی کریمی به دلیل مصدومیت قادر به همراهی تیم پرسپولیس در بازی با مس کرمان نیست.

یک منبع موثق در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: به احتمال فراوان هادی نوروزی به دلیل اختلافی که با یحیی گل‌محمدی پیدا کرده در فهرست 18 نفره این تیم برای بازی با تیم مس قرار نگرفته است. به گفته وی نوروزی زمانی که متوجه شد در ترکیب یازده نفره جایی ندارد قهر کرده است!

این اتفاق در حالی افتاده که نام هادی نوروزی در لیست 18 نفره تیم پرسپولیس که روز پنجشنبه اعلام شده بود و در رسانه ها منتشر شد، قرار داشت.