مدیرعامل مس را راه ندادند/ مربی پرسپولیس روی پله ها مصدوم شد!

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و مس کرمان که آخرین دیدار سرخپوشان در سال 91 بود عصر امروز جمعه در ورزشگاه آزادی برگزار شد که حواشی دیگر این دیدار را در زیر می خوانیم:

* با پایان نیمه نخست تماشاگران روبروی جایگاه محمد نوری را با شعار نوری با تعصب تشویق کردند.

* در بین دو نیمه مهدی مهدوی کیا که قصد داشت پایین برود در محاصره هواداران قرار گرفت و آنها سئوال های متعددی از او پرسیدند.

* در اوایل نیمه دوم قسمتی از توپ بازی کنده شد که به همین دلیل داور بازی را قطع و دستور تغییر توپ داد.

* در حالیکه میثم نقی زاده در دقیقه نخست نیمه دوم گل دوم پرسپولیس را به ثمر رساند اما تماشاگران پس از این گل کریم انصاریفرد را تشویق کردند. بازیکنی که پاس این گل را داده بود اما تعداد اندکی از تماشاگران نقی زاده را تشویق کردند. این چهارمین پاس گل کریم انصاریفرد در فصل جاری بود.

* در دقیقه 65 مسئولان ورزشگاه تعداد تماشاگران حاضر را 10 هزار نفر اعلام کردند البته آنها جمله تعداد مشوقان حاضر در ورزشگاه را برای اعلام این آمار به کار بردند که موضوع اشتباهی بود زیرا طبق قوانینAFC عکاسان و خبرنگاران هم جزو تماشاگران بازی محسوب می شوند.

* محمد نوری در اواسط نیمه دوم به جای علیرضا حقیقی وارد زمین شد که غلامرضا رضایی بلافاصله به سمت او رفت و بازوبند کاپیتانی را بر بازوی نوری بست.

* پس از گل های اول و دوم پرسپولیس تماشاگران چند نارنجک را به محوطه زمین پرتاب کردند که خوشبختانه به کسی آسیب وارد نشد.

* لوکابوناچیچ در 10 دقیقه پایانی بازی در کنار نیمکت حرکت می کرد و با لحن اعتراض آمیز اتفاقات بازی را دنبال می کرد.

* شهبازی مدیرعامل باشگاه مس کرمان که قصد داشت در پایان بازی وارد تونل شود با ممانعت ماموران مواجه شد. ظاهرا ماموران وی را نمی شناختند و اجازه رفتن به رختکن را به او نداند که درگیری لفظی بین آنها رخ داد و مدیرعامل مس بعد از دقایقی وارد تونل شد.

* ادموند بزیک مربی تیم فوتبال پرسپولیس هنگام پایین رفتن از پله ها دچار مصدومیت از ناحیه کمر شد.

* برخی هواداران پرسپولیس در پایان بازی علیه یدالله جهانبازی داور این دیدار شعار دادند که در این راستا یکی از آنها بازداشت شد.