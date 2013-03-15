به گزارش خبرنگار مهر، رضا عنایتی که پس از تساوی 2 بر 2 عصر جمعه مس کرمان برابر پرسپولیس با خبرنگاران حاضر در میکسدزون ورزشگاه آزادی گفتگو می کرد ضمن بیان این مطلب افزود: بازی زیبایی را از سوی هر دو تیم شاهد بودیم که موقعیت های خوبی روی دروازه ها ایجاد شد. ما در نیمه دوم روی غافلگیری گل خوردیم اما تلاش کردیم و توانستیم در ثانیه های پایانی به گل تساوی دست پیدا کنیم.

وی در مورد توهین هایی که از سوی هواداران پرسپولیس به وی شد گفت: به هر حال حساسیت ها باعث بروز اینگونه رفتارها می شود. من از این موضوع ناراحت نیستم اما انتظار دارم هواداران پرسپولیس به جای توهین کردن به بازیکنان حریف به تشویق بازیکنان و تیم خودشان بپردازند.

رضا عنایتی با بیان اینکه مهدوی کیا از بهترین و ماندگارترین فوتبالیست های ایران بود به خداحافظی وی اشاره کرد و گفت: از شنیدن خبر خداحافظی مهدی غافلگیر و ناراحت شدم. به نظرم او یکی از بهترین فوتبالیست‌های ایران بود و باشگاه پرسپولیس باید به شکل باشکوهی از وی قدردانی کند.

مهاجم باسابقه تیم فوتبال مس کرمان در پاسخ به این پرسش که آیا خودتان قصد کناره گیری از فوتبال را ندارید گفت: من دیر به فوتبال آمده ام و نمی خواهم زود بروم. فعلا قصد خداحافظی ندارم.