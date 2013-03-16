به گزارش خبرنگار مهر، اکران عمومی فیلم های نوروزی از روز 23 اسفند ماه در تهران آغاز شده است اما این در حالی است که فیلم "قاعده تصادف" ساخته بهنام بهزادی به دلیل اینکه پروانه نمایش خود را دیر دریافت کرده است، هنوز مواد تبلیغی و کپی های فیلم آماده نشده و اکران عمومی "قاعده تصادف" از روز 27 اسفند ماه آغاز خواهد شد.

همچنین فیلم "رسوایی" مسعود ده نمکی نیز به دلیل اینکه سالن کمی در اختیار دارد و هنوز سالن های نمایش‌دهنده آن کامل نشده است، فروش فیلم توسط پخش‌کننده اعلام نخواهد شد. البته شب گذشته ده‌نمکی در برنامه هفت نیز تاکید دارد فعلا قرار نیست فروش فیلم اعلام شود.

فیلم سینمایی "حوض نقاشی" ساخته مازیار میری نیز پس از گذشته سه روز در سینماهای تهران به فروش 48 میلیون و 850 هزار تومان دست پیدا کرده است.

"رژیم طلایی" به کارگردانی رضا سبحانی و تهیه کنندگی حسین فرحبخش هم در سینماهای تهران 14 میلیون تومان طی سه روز گذشته فروش کرده است. همچنین فیلم انیمیشن بلند سینمایی "تهران 1500" بهرام عظیمی نیز به فروش 30 میلیون تومانی دست پیدا کرده است.

حوض نقاشی" داستان یک زوج کم‌توان ذهنی است که یک پسربچه دارند و زندگی آنها به دلایلی با چالش رو به رو می‌شود ولی آنها موفق می‌شوند با همدلی بر این مشکلات فائق آیند. سینماهای آزادی، ملت، زندگی، اریکه ایرانیان، فرهنگ، ایران، فلسطین، سپیده، راگا، تماشا، کیان، بهمن، مرکزی، شکوفه، کارون، ماندانا، شاهد، جی و فرهنگسرای پامچال سینماهایی هستند که به اکران این فیلم می پردازند.

"قاعده تصادف" به روابط بین جوانان با همدیگر و والدینشان می‌پردازد. اشکان خطیبی، مهرداد صدیقیان، بهاران بنی‌احمدی، محمدرضا غفاری، الهه حصاری، مارتین شمعون‌پور، ندا جبرائیلی، روشنک گرامی، سروش مالمیر، امیر جعفری، سروش صحت، امید روحانی از بازیگران "قاعده تصادف" هستند. این فیلم حال و هوایی تئاتر نیز دارد.

محمدرضا شریفی نیا، اکبر عبدی، الناز شاکردوست، کامران تفتی از جمله بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

در خلاصه داستان "رسوایی" آمده است: افسانه دختر بدنام محل که مورد توجه همسایه‌ای است به علت بدهی‌های خود و پدرش تحت فشار و در آستانه فروپاشی کامل اخلاقی است. او پس از ربودن سفته‌های پدرش به هنگام فرار با حاج یوسف روحانی زاهد محل برخورد می‌کند. حاج یوسف در مسیر کمک به افسانه دچار مشکلاتی می‌شود.

"رسوایی" فیلمی است که با استفاده از تم طنز سعی دارد معضلات اجتماعی را بیان کند. این فیلم گرچه در جشنواره فجر امسال چندان ندرخشید ولی به اعتقاد منتقدان از لحاظ تکنیکی و ساختار کارگردانی از سه گانه "اخراجی‌ها" یک گام رو به جلو است.

"رژیم طلایی" مضمونی طنز در فضای اجتماعی دارد به موضوع مهریه‌های سنگین و غیرمعقول می‌پردازد. مهدی هاشمی، مریلا زارعی و امین حیایی بازیگران اصلی "رژیم طلایی" هستند. این فیلم پیش از این "خواب‌های طلایی" نام داشت که کارگردانی آن را رضا سبحانی برعهده داشته است.

داستان "تهران 1500" درباره پیرمردی است به نام اکبر با بازی مهران مدیری که 160 سال سن دارد و در آستانه مرگ از نوه‌اش با بازی هدیه تهرانی که در کره ماه درس می‌خواند می‌خواهد به زمین برگردد و اول ازدواج کند و بعد مدرکی را پیدا کند مبنی‌بر اینکه او در دهه 1360 در نمایش‌های سیاه‌بازی حضور داشته است.