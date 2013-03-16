به گزارش خبرنگار مهر، دو تیم پیام صنعت آمل و هیئت فوتبال بابل در هفته پنجم از مرحله دوم مسابقات لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه های کشور عصرشنبه در ورزشگاه شهدای لیتکو به مصاف هم رفتند که تیم پیام صنعت آمل موفق شد با نتیجه یک بر صفر میهمان مدعی خود را شکست دهد.



تنها گل پیروزی بخش تیم پیام صنعت آمل را در این مسابقه میثاق اسماعیل پور در دقیقه 13 با شوتی سر ضرب در پی ارسال دقیق صادق رفیعی وارد دروازه بابلی ها کرد و سه امتیاز با ارزش را به هواداران پرشور خود هدیه داد.



شاگردان حسین ولی نژاد در تیم پیام صنعت آمل که در 16 مسابقه گذشته خود شکستی در کارنامه نداشتند، در این مسابقه نیز برتر ظاهر شدند و مزد حملات خود را در حضور اعضای هیئت مدیره و تماشاچیان پرشور خود کسب کردند.



تیم پیام صنعت آمل( کاچیلا) با کسب این پیروزی ارزشمند 13 امتیازی شد و در پایان هفته پنجم مرحله دوم لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه های کشور در صدر جدول رده بندی این مسابقات باقی ماند.



تیم پیام صنعت آمل، هیئت فوتبال بابل، شموشک نوشهر، شهرداری جویبار وپارس فوتبال چالوس پنج نماینده مازندران هستند که بر اساس گروه بندی فدراسیون فوتبال در یک گروه قرار گرفتند.



مسابقات امسال لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه های کشور با حضور 72 تیم در 9 گروه هشت تیمی در مرحله گروهی برگزار واز هر گروه دو تیم به مرحله دوم این مسابقات صعود کردند.



در پایان مرحله دوم این مسابقات تیم های گروه های سه گانه و بهترین تیم دوم به مسابقات فصل آینده لیگ دسته دوم فوتبال باشگاه های کشور صعود خواهند کرد.