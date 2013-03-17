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۲۷ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۱۱

رسانه های ترک اعلام کردند؛

4 شرط مخالفان برای حمایت از مذاکرات دولت ترکیه با گروه پ.ک.ک

4 شرط مخالفان برای حمایت از مذاکرات دولت ترکیه با گروه پ.ک.ک

حزب جمهوری خلق ترکیه برای حمایت از مذاکرات صلح دولت این کشور و رهبر گروه پ.ک.ک چهار شرط تعیین کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "حریت" چاپ ترکیه ، حزب جمهوری خلق ترکیه که بزرگترین حزب مخالف دولت ترکیه است، برای حمایت از مذاکرات صلح میان دولت ترکیه و عبدالله اوجالان رهبر گروه "پ.ک.ک" شروطی تعیین کرد.

"هالوک کوش" سخنگوی این حزب گفت: مذاکرات باید قانونی ، شفاف ، صادقانه و به دور از توافقات سری باشد.

وی ضمن هشدار به "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه اظهار داشت: اگر به این شروط بی توجهی شود، هزینه سنگینی برای این مذاکرات پرداخت خواهد شد.

"کمال قلیچداراوغلو" رهبر این حزب از حضور سازمان اطلاعات ملی ترکیه (MIT ) در این مذاکرات ابراز نگرانی کرده و خواستار حضور این سازمان در مذاکرات بر اساس قانون و مقررات شد.

همچنین این حزب از مواضع حزب صلح و دموکراسی(BDP) که خواستار حضور هیئتی از پارلمان ترکیه در مذاکرات شده است حمایت و اعلام کرده است این کار می تواند کار را قانونی تر کند.

 

کد مطلب 2020299

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