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۲۸ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۴۱

به مناسبت عید نوروز و در آستانه روز جمهوری اسلامی/

رهبر انقلاب با عفو و تخفیف مجازات 1059 نفر از محکومان موافقت کردند

رهبر انقلاب با عفو و تخفیف مجازات 1059 نفر از محکومان موافقت کردند

رهبر معظم انقلاب اسلامی با پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات یک هزار و 59 نفر از محکومانِ محاکم عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح موافقت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری،‌ به مناسبت فرارسیدن عید سعید نوروز و در آستانه فرا رسیدن دوازدهم فروردین سالروز جمهوری اسلامی ایران، رهبر معظم انقلاب اسلامی با پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات یک هزار و 59 نفر از محکومانِ محاکم عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح موافقت کردند.

آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه طی نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز و در آستانه فرا رسیدن سالروز جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات یک هزار و 59 نفر از محکومانی را که در کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی قوه قضائیه واجد شرایط لازم تشخیص داده شده اند، ارائه کرد که این پیشنهاد مورد موافقت رهبر انقلاب قرار گرفت.

کد مطلب 2020687

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