  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۲۸ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۴۵

اعزام بیش از 218 هزار زائر ایرانی به عمره مفرده

اعزام بیش از 218 هزار زائر ایرانی به عمره مفرده

از آغاز عملیات اعزام عمره گزاران ایرانی در سال 92-91 تاکنون با انجام 367 پرواز بیش از 218هزار زائر ایرانی به عمره اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان حج و زیارت اعلام کرد: از آغاز عملیات اعزام عمره گزاران ایرانی در سال 92-91 تاکنون با انجام 367 پرواز حدود 218هزار و 829 زائر ایرانی در قالب 1600 کاروان جهت ادای اعمال عمره به عربستان اعزام شدند.

براساس اعلام ستاد عملیات عمره 199 پرواز توسط شرکت‌های ایرانی و 107 پرواز دیگر توسط شرکت هواپیمایی عربستان انجام شده است.

جهت رفاه حال عمره گزاران و استقرار آنها 29 هتل در مدینه و 20 هتل در مکه پیش بینی شده است.

همچنین مجموعاً 66 دستگاه اتوبوس در راستای جابجایی زائران در شهر مکه بطور روزانه و در خطوط 8گانه فعالیت می‌کنند.

کد مطلب 2020784

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها