اعزام بیش از 218 هزار زائر ایرانی به عمره مفرده

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان حج و زیارت اعلام کرد: از آغاز عملیات اعزام عمره گزاران ایرانی در سال 92-91 تاکنون با انجام 367 پرواز حدود 218هزار و 829 زائر ایرانی در قالب 1600 کاروان جهت ادای اعمال عمره به عربستان اعزام شدند.

براساس اعلام ستاد عملیات عمره 199 پرواز توسط شرکت‌های ایرانی و 107 پرواز دیگر توسط شرکت هواپیمایی عربستان انجام شده است.

جهت رفاه حال عمره گزاران و استقرار آنها 29 هتل در مدینه و 20 هتل در مکه پیش بینی شده است.

همچنین مجموعاً 66 دستگاه اتوبوس در راستای جابجایی زائران در شهر مکه بطور روزانه و در خطوط 8گانه فعالیت می‌کنند.