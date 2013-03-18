ورود 54000 خودرو طی 24 ساعت گذشته به مازندران

مجید رضا نصرالله نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون 51 دستگاه تردد شمار در محورهای استان نصب شده است.

وی اظهار داشت: در 24 ساعت گذشته عملا سفرهای نوروزی به مازندران آغاز شده و تاکنون 54 هزار و 800 فقره خودروی سواری، هزار و 37 دستگاه اتوبوس و 10 هزار و 464 دستگاه سایر خودورها از طریق مبادی ورودی استان به مازندران آمدند.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های مازندران با اشاره به اینکه تمامی محورهای استان به صورت تصویری پایش می شود، تصریح کرد: با این مهم در ایام نوروز پیگیر آن هستیم که زمان ورود خودروها و نحوه تردد آنها را بررسی کنیم.

نصرالله نژاد با بیان اینکه اقدامات هوشمندسازی جاده ها در جهت تسریع در ارتقا سفری ایمن در جاده های مازندران بوده است، یادآور شد: این اداره کل در اعزام کاروان های راهیان نور با سپاه کربلای مازندران همکاری داشته است.

وی با اعلام اینکه 9 هزار و 605 نفر تاکنون به صورت اینترنتی بلیط های نوروزی اتوبوس خریداری کردند، افزود: 29 واحد مجتمع خدمات رفاهی بین راهی در نوروز آماده خدمات رسانی به مسافران هستند.

نصرالله نژاد با اشاره به اینکه 32 مجتمع بین راهی در استان در حال ساخت داریم، تصریح کرد: تا دو سال آینده در تمامی شهرهای استان این مجتمع های رفاهی بین راهی ایمن احداث خواهد شد.

مازندران از طریق محورهای مواصلاتی هراز، سوادکوه، کندوان و کیاسر با پایتخت کشور در ارتباط است.